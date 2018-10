Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi ”un dezastru” pentru toate partile implicate, transmite Reuters preluata de news.ro.Ma a vorbit in aceasta saptamana la conferinta Alibaba cu investitorii, la cateva…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, ca reactie la tarifele introduse de presedintele american Donald Trump pentru produse chinezesti de 200 de miliarde de dolari, transmite…

- Beijingul a anunțat marți ca nu are de ales și ca va impune masuri de retorsiune dupa ce Statele Unite au anunțat ca vor impune noi tarife asupra unor importuri din China, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Declarația Beijingului a fost facuta la cateva ore dupa ce președintele…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- China este elementul vital in salvarea acordului nuclear al Iranului dupa ce președintele american Donald Trump a cerut reinstituirea sancțiunilor impotriva iranienilor. Statele Unite s-au retras din acest acord in luna mai dar ministrul de externe iranian spera ca pactul va fi salvat de China.

- Razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii si China s-a limitat doar la taxe vamale, dar, uneori, exista si alte arme care pot rani grav adversarul, scrie BBC Mundo, preluat de Agerpres. SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …