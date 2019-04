FMI spune ca economia romaneasca nu va mai creste in 2019 asa cum se estima

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, iar in paralel prognozeaza o majorare a ratei inflatiei si deficitului de cont curent, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara…

- "In luna ianuarie, FMI estima ca economia mondiala va inregistra in 2019 si 2020 o crestere de aproximativ 3,5%. Intre timp economia mondiala a pierdut din elan, dupa cum veti vedea din noile noastre previziuni revizuite ce vor fi publicate saptamana viitoare", a declarat Christine Lagarde intr-un…

- Datele INS arata o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) inferioara estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza, care indicau un avans de 4,5% pentru economia româneasca în 2018. Si în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, economia româneasca…

- Avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% in 2018, de la 7% in anul precedent, potrivit estimarilor semnal publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Datele INS arata o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) inferioara estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza, care indicau un…

- Comisia Europeana prognozeaza incetinirea economiei romanesti la 3,8% in 2019 si 3,6% in 2020. Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna,…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat luni ca a revizuit in scadere estimarile privind evolutia economiei mondiale in 2019 si 2020, tinand cont de persistenta tensiunilor comerciale si de cresterea riscurilor politice, transmite AFP. În ceea ce constituie a doua retrogradare a estimărilor…

- In ceea ce constituie a doua retrogradare a estimarilor anuntata de FMI in ultimele trei luni, institutia financiara internationala avertizeaza ca o incetinire peste asteptari a economiei chineze si un posibil Brexit fara un acord constituie principalele riscuri la adresa estimarilor sale, adaugand…