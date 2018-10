Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicului, 60 la suta din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare, comparativ cu 19 la suta, procentul deceselor provocate de cancer. "Bolile cardiovasculare reprezinta principala problema de sanatate si de altfel, in Romania, mortalitalitatea…

- “Romania are cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa! 4 romani mor in fiecare ora din cauza AVC”, este semnalul de alarma tras de presedintele Societatii de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, profesorul universitar doctor Gheorghe Iana...

- "Dupa aceasta luare de pozitie a lui Rudolph Giuliani ... nu mai vorbesc de faptul ca cineva a spus da, este lobby, ca si cand lobby are o conotatie negativa. Nu dragii mei. Lobby, activitatea de lobby este o activitate care peste tot, si in Europa si in America, este legala si care inseamna informarea…

- Stare de alerta la cea mai mare ferma de porci din Romania, a doua ca marime din Europa, din cauza pestei porcine. Toate animalele de acolo vor fi ucise, dupa ce virusul a fost depistat la sfarșitul saptamanii trecute.

- In interiorul UE, dedicarea blocului fața de valori este cu jumatate de masura, scrie Financial Times intr-un articol in care critica lașitatea Uniunii Europene de a acționa contra regimurilor din Romania și Ungaria.

- Federatia asociatiilor de romani din Europa a anuntat, joi, ca a sesizat Consiliul National de Combatere a Disriminarii in cazul functionarului public care a declarat ca la mitingul din august al Diasporei se va goli Europa de „cersetori, hoti si curve“. „In afara tarii locuiesc peste 5 milioane de…

- Escaladarea si prelungirea conflictelor comerciale este probabil in crestere, amenintand sa deraieze redresarea economiei si sa reduca perspectivele de crestere pe termen mediu, a avertizat luni Fondul Monetar International (FMI). Intr-un update la raportul sau bi-anual "World Economic Outlook",…