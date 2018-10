Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat…

- Fondul Monetar International si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii din 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara…

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Fata de trimestrul I din 2017, PIB a inregistrat o crestere cu 4,1% pe serie bruta si 4,2% pe serie ajustata sezonier. In primele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere de 0,1%, in termeni reali, fata de trimestrul precedent, pana 226,281 miliarde…

- Economia Romaniei a crescut cu 4% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2017, dupa ce in trimestrul doi al acestui an a inregistrat un avans cu 1,4% fata de trimestrul precedent, potrivit datelor INS. Faţă de trimestrul I din 2017, PIB a înregistrat o creştere…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in scadere, la 5,5%, estimarea privind cresterea economiei romanesti in acest an, la sase luni dupa ce a prognozat un avans de 6,1%. In iarna acestui an, CNSP, a crescut, de la 5,5% la 6,1%, prognoza privind avansul Produsului Intern Brut…

- Escaladarea si prelungirea conflictelor comerciale este probabil in crestere, amenintand sa deraieze redresarea economiei si sa reduca perspectivele de crestere pe termen mediu, a avertizat luni Fondul Monetar International (FMI). Intr-un update la raportul sau bi-anual "World Economic Outlook",…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%, potrivit Agerpres.ro . Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua…