Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International in Romania, a explicat ca, in timp ce cresterea economica ar putea ramane in Romania la circa 4%, deficitul de cont curent va depasi nivelul de 5% din PIB. „In timp ce veniturile oamenilor au crescut rapid spre un nivel apropiat de cel al tarilor avansate din Uniunea Europeana, cresterea economica bazata pe consum a creat dezechilibre macoeconomice. Presiunea inflationista a revenit la suprafata, afectand in mod disproprtionat veniturile reale ale oamenilor saraci si subminand competitivitatea”, a spus Jaewoo Lee la conferința de presa…