Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jaewoo Lee, a vizitat Bucurestiul, in perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evolutiile recente in plan macroeconomic si in planul politicilor. "Activitatea economica din Romania se mentine puternica, somajul inregistrand…

- Majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui reevaluate prn prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International…

- O echipa a Fondului Monetar International (FMI) condusa de Jaewoo Lee a vizitat Bucurestiul in perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evolutiile recente in plan macroeconomic si in planul politicilor."Activitatea economica din Romania se mentine puternica, somajul inregistrand minime…

- Majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui reevaluate prin prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung, se arata intr-un comunicat al Fondului

- O echipa a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jaewoo Lee, a vizitat România și a criticat majorarea salariilor bugetarilor. ”Activitatea economica din România se mentine puternica, somajul înregistrând minime istorice.…

- O echipa a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jaewoo Lee, a vizitat Bucurestiul, in perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evolutiile recente in plan macroeconomic si in planul politicilor.

- Guvernul a stimulat artificial consumul prin cresterea veniturilor, in special in sectorul public, fara a avea o baza economica, a afirmat, marti, la TVR, presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Agerpres. Liderul PNL a precizat ca, desi Guvernul a prognozat o crestere economica de 5,7%, institutiile…

- Frecvent auzim de creșterea economica mare pe care o inregistreaza Romania, de 4% in primul semestru din acest an. Totuși, in aceste condiții, țara noastra se imprumuta din ce in ce mai scump atat de pe piața interna, cat și externa. Daca economia merge așa de bine, de ce se imprumuta statul mai scump?…