- O echipa a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jaewoo Lee, a vizitat Bucurestiul, in perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evolutiile recente in plan macroeconomic si in planul politicilor.

- Majorarile salariale pentru bugetari promise de Guvern in perioada urmatoare, daca vor fi exageretae, ar putea duce la majorarea preturilor, existand si riscul de crestere a inflatiei, a atras atentia guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Sa le vedem mai intai (majorarile salariale - n.red.)…

- Șeful statului Klaus Iohannis a transmis ca numai printr-o creștere economica "robusta și calitativa" poate fi susținuta majorarea veniturilor populației și a bunastarii economic-sociale, insa acțiunea Guvernului cu privire la IMM-uri și economie inca este deficitara, informeaza Președinția.Citește…

- Federația Sanitas le cere, joi, guvernanților sa-și asume, printr-o declarație publica completa, ca vor acorda creșterile salariale impuse de Legea salarizarii, incepand cu 1 ianuarie 2019, informeaza Mediafax.Consiliul Național al Federației Sanitas anunța, joi, ca a luat act cu ingrijorare de declarațiile…

- Guvernul a stimulat artificial consumul prin cresterea veniturilor, in special in sectorul public, fara a avea o baza economica, a afirmat, marti, la TVR, presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Agerpres. Liderul PNL a precizat ca, desi Guvernul a prognozat o crestere economica de 5,7%, institutiile…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca salariile bugetarilor nu ar trebui sa fie majorate inainte ca salariile din mediul privat sa creasca. Potrivit liderului PNL, cresterea salariilor in sectorul public ar fi generat si criza fortei de munca."Salariile din sectorul public nu trebuie…

- Cresterea PIB-ului Germaniei va fi probabil mai lenta in trimestrul trei din 2018 pe fondul reducerii productiei auto, in urma implementarii noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP) a estimat luni Ministerul Economiei, transmite Reuters. 'Deoarece inmatricularile auto vor…

- In scenariul de principal privind evoluția ratei anuale a inflației, Banca Naționala a Romaniei (BNR) ia in calcul o scadere puternica a creșterii economice pentru acest an, comparativ cu evoluția de anul trecut, reiese din cel mai recent Raport asupra inflației realizat de instituție, informeaza…