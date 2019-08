Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de futurologi și reprezentanți ai mediului academic din Marea Britanie au facut un set de predicții legate de cele mai schimbari tehnologice din urmatorii 50 de ani, scrie breakingnews.ws. Astfel, noile cai de transport vor fi predominant aeriene, excursiile in spații vor fi ceva obișnuit, dar…

- Scrisoare-deschisa In calitate de corp profesional national al specialistilor psihiatri, am observat cu ingrijorare tentative de translare a discursului din spatiul public, de la neajunsurile si racilele din psihiatria romaneasca catre acuzatii nesustinute, neargumentate stiintific si nedovedite pana…

- Ministrul Finanțelor Natalia Gavrilița a anunțat o serie de masuri de politica fiscala, care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2020 și care sunt incluse in Acordul cu Fondul Monetar Internațional. Aceste masuri ar urma sa mobilizeze resurse financiare adiționale pentru bugetul anului 2020, scrie mold-street.com

- Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind evolutia economiei mondiale in acest an si anul viitor, avertizand ca escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat ar putea reduce si mai mult expansiunea, investitiile…

- "Gratuitatea la transportul feroviar intern acordata de statul roman studenților inmatriculați la o forma de invațamant cu frecvența la instituțiile de invațamant superior acreditate reprezinta una dintre facilitațile cu cel mai mare impact asupra calitații vieții studenților. In contextul dimensiunii…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, va prezida joi, 13 iunie 2019, la Luxemburg, cea de-a doua reuniune formala a Consiliului Ocuparea Forței de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori – secțiunea ocupare și afaceri sociale formala (EPSCO). Este pentru a treia oara, de la preluarea…

- Una dintre organizațiile care și-au asumat acțiunea de comemorare de Ziua Eroilor din Cimitirul Internațional Valea Uzului aduce la cunoștința publicului și a instituțiilor statului o serie de precizari, in replica la acuzațiile lansate prin mass-media, precum și un set de solicitari concrete pentru…

- 'Principalul risc sistemic este legat de tensionarea echilibrelor macroeconomice din Romania. Este adevarat ca economia Romaniei a aratat in perioada ce a urmat recentei crize financiare o crestere economica sustinuta, mai ales dupa 2013. Astfel ca rata medie de crestere economica din ultimii cinci…