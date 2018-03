Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici are in plan sa propuna educația financiara și in scolile din Romania, dar este contrazis de ministrul Educației, Danuț Andrușca, ministru care spune ca aceasta este deja prezenta in licee și gimnaziu sub diverse forme. „De anul viitor vrem sa bagam educația financiara…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, organizeaza vineri o conferinta de presa, prilejuita de finalul vizitei la Bucuresti a expertilor institutiei financiare internationale. Reprezentantii…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…

- Plafonarea, in mod arbitrar, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, determinand, astfel, consecinte negative asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste astazi cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei. Misiunea…

- Plafonarea dobanzilor, prevazuta intr-un proiect aflat in dezbaterea Parlamentului, ar putea conduce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile, ducand la o atenuare a cresterii economice, arata un studiu realizat la solicitarea bancilor, scrie…

- Proiectul de lege prin cara se dorește limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate prin iertarea neconditionata a unei parti din datoria debitorilor ar putea duce la indisciplina financiara, avertizeaza Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). …

- Bancherii vor prelungirea dezbaterilor legate de plafonarea dobanzilor cu inca 60 de zile, au anunțat asociațiile de profil din domeniu. „Reprezentantii sectorului bancar solicita extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), cele doua organizatii reprezentative ale comunitatii bancare romanesti, solicita Parlamentului Romaniei extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor…

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Daca aveți credit imobiliar s-ar putea ca, in curand, sa primiți o veste buna din partea bancherilor. Dupa ce Senatul a votat plafonarea dobanzilor, directorii de banci se intalnesc pentru a discuta ce trebuie sa faca mai departe. In prezent, media dobanzilor la creditele ipotecare din Romania este…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Numele acestui bancher este legat de cea mai mare escrocherie financiara din Romania secolului al XX-lea. Deși a ruinat financiar economia tarii si a dus la prabusirea unui sistem politic, el nu a fost urmarit de justiție.

- Junior Achievement (JA) Romania și KRUK Romania colaboreaza pentru a aduce gratuit in școli, modulul Credite inteligente™, parte a programului național JA de educație financiara pentru liceu. Prin exerciții și studii de caz, modulul Credite inteligente™ ofera elevilor contexte de invațare in care identifica…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.…

- Dobânzile la depozite se vor mentine la un nivel scazut, daca dobânzile la credite vor fi plafonate, atrage atentia Cristian Pârvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis marti.…

- Stabilitatea guvernamentala din Germania - anunțata de reinnoirea acordului „marii coaliții” dintre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrații lui Martin Schulz - reprezinta o veste buna și pentru Romania, a declarat la Digi24 ambasadorul Emil Hurezeanu.

- Implicarea marilor companii tehnologice in serviciile bancare pune in pericol stabilitatea financiara, iar marile grupuri de tehnologie americane si chineze ar trebuie sa se supuna acelorasi reglementari ca si bancile, considera sefii unor mari institutii financiare din Europa, relateaza Financial…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, informeaza Mediafax.Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocratiei, predictibilitatea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- România a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul român nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii în cazul unui barbat care a fot batut de polițiști. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca îsi scosese pe holul…

- Dosarul medicului Lucan va afecta activitatea de transplant din Romania, sustine un cunoscut medic roman, fost secretar de stat si fost coordonator al unui program national de transplant. Potrivit medicului, la pierderea increderii populatiei in transplant contribuie si „executia publica” la care este…

- Programul Prima Casa nu va disparea peste noapte, ci intr-un interval de cațiva ani, cel mai probabil in urmatorii doi sau trei ani, sunt de parere bancherii romani. Dupa ce in 2009 a scos din groapa creditarea imobiliara, programul guvernamental Prima Casa va disparea in urmatorii doi-trei ani, iar…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil imprumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de imprumut)", a spus Tudose, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3. El…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…