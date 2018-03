FMI isi face griji pentru Elvetia: Disputele comerciale i-ar putea afecta economia!

Stiri pe aceeasi tema

- Expulzarea masiva de diplomati rusi de catre tarile occidentale dupa otravirea unui fost agent dublu in Regatul Unit ar putea constitui un "punct de cotitura" in relatiile cu Rusia, a declarat marti seful diplomatiei britanice, aceasta in timp ce Moscova pregateste un raspuns, relateaza AFP si Reuters.…

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- Partenerii europeni ai Regatului Unit si-au exprimat sustinerea unanima, la Bruxelles, acuzand Moscova ca este ”foarte probabil” in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Anglia, si au hotarat sa-l recheme pe anbasadorul UE de la Moscova, relateaza AFP, conform news.ro.”Liderii…

- Cel mai mare grup de presa din Turcia, Dogan, a anuntat joi la Bursa din Istanbul ca a demarat negocieri cu un alt trust, Demiroren Media Holding, privind vanzarea afacerilor sale din presa scrisa si audio, valoarea tranzactiei fiind estimata la 1,2 miliarde de dolari, transmit publicatia turca Daily…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- La 34 de ani coordoneaza cea mai mare companie aeriana din Europa, Turkish Airlines, cu 50.000 de angajați, care opereaza zboruri in toata lumea, ajutand calatorii sa ajunga in condiții confortabile in Europa, Asia, Africa, America. Muhammed Fatih Durmaz este vicepreședintele Turkish Airlines și și-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP.Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure fata…

- Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele de pe pietele financiare. De asemenea, francul este sub presiune dupa "Frankenschock" - decizia din 15 ianuarie 2015 a Bancii Nationale a Elvetiei (SNB) de a elimina pragul minim de 1,20 franci pentru un euro. Protectionismul…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- Din cauza numarului mare de sportivi care au testat pozitiv, Comitetul International Olimpic (CIO) a taiat in carne vie inainte de marele eveniment gazduit de PyeongChang (Coreea de Sud): steagul Rusiei a fost eliminat din competitie.

- Familia lui Vladimir Putin ar fi spalat bani folosind o banca din Estonia. Un ziar danez susține ca cineva a anunțat managementul celei mai mari banci din Danemarca, in 2013, ca membrii familiei președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și o agenție de spionaj ruseasca, folosesc filiala estoniana a bancii…

- Cat de provocator s-a imbracat campioana olimpica Alina Zagitova la Gala Laureaților patinajului artistic de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 . Adolescenta de 15 ani a fost atracția evenimentului din ultima a zi a competiției din Coreea de Sud. Supranumita ”fetița-soldat”, patinatoarea Alina Zagitova,…

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- Luni, cabinetul de la Riga se va intalni pentru a discuta situatia, in timp ce Consiliul national de securitate va dezbate, de asemenea, problemele financiare cu care se confrunta Letonia.Autoritatile letone au cautat sa calmeze opinia publica dupa ce Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii…

- Atacul cibernetic din iunie 2017 "s-a raspandit in intreaga lume, cauzand pagube de miliarde de dolari in Europa, Asia si America", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe. "A fost o parte din efortul necontenit al Kremlinului de a destabiliza Ucraina si demonstreaza tot…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- ​Organizatorii Jocurilor Olimpice din Pyeongchang au confirmat ca in timpul festivitatii de deschidere s-a petrecut un atac cibernetic care a afectat o serie de sisteme, insa au precizat ca niciun element critic nu a deveni nefunctional, scrie Reuters. Organizatorii nu au vrut sa spuna cine a atacat,…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- O curte de apel din Coreea de Sud a suspendat luni pedeapsa cu inchisoarea pentru mostenityorul imperiului Samsung, Jay Y. Lee, acesta fiind eliberat dupa un an petrecut in penitenciar, el fiind condamnat dupa scandalul de coruptie ce a dus si la demiterea fostei presedinte a tarii, noteaza Reuters.

- In mai multe parti ale Globului a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit „super-luna albastra sangerie“, a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Patinatoarea rusa Olga Graf a anuntat marti ca a refuzat invitatia Comitetului International Olimpic (CIO) de a lua parte la Jocurile de iarna de la PyeongChang, programate luna viitoare, informeaza agentia Reuters. Graf, una dintre cele trei patinatoare de viteza aflate pe lista cu cei…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat, luni, ca va continua discutiile cu cele trei partide care ar putea sa ii sustina guvernul, dupa ce obtinerea unui nou mandat prezidential de catre Milos Zeman i-a castigat mai mult timp pentru negocieri, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Papa Francisc a spus luni, la bordul avionului papal, ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Declaratiile Suveranului Pontif vin in urma alertei false din Hawaii, cand populatia a fost instiintata ca o racheta se indreapta spre insula, relateaza Reuters. Intrebat…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, incalcandu-se astfel sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. "Rusia nu ne ajuta deloc in ceea ce priveste Coreea de Nord. Ceea ce face China, strica Rusia", este de parere Trump.

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectând-o însa dupa câteva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sâmbata în statul american Hawaii si într-un context…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Autoritațile din Ținutul Primorie, din Extremul Orient rusesc, refuza sa repatrieze muncitorii din Coreea de Nord care sunt angajați la intreprinderile din regiune, a anunțat vineri la o conferința de presa guvernatorului provinciei, Andrei Tarasenko. In decembrie anul trecut, Consiliul de Securitate…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters.

