- Populatia totala a regiunii va scadea cu 12% pana in 2050 din cauza imbatranirii si a migratiei, in timp ce forta de munca va inregistra probabil un declin de 25%, a avertizat Tao Zhang, director adjunct al FMI. El s-a referit la statele din CESEE membre ale UE si cele candidate care inainte faceau…

- Smart ID Dynamics, lider de piața in Romania pe segmentul soluțiilor pentru mobilitate enterprise, a primit premiul “Partner of the year 2018” pentru Europa Centrala și de Est in cadrul Summit-ului Regional al Partenerilor Zebra Technologies, care a avut loc anul acesta in Viena. Premiul reprezinta…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Euroins Insurance Group AD preia Ergo Asigurari de Viata SA si Ergo Asigurari. Grupul Euroins Insurance Group AD activeaza in sectorul asigurarilor in Europa Centrala si de Sud-Est, fiind prezenta pe piata romanesca prin compania Euroins Romania…

- Economiile din Europa Centrala ar putea fi mult mai vulnerabile la razboiul comercial global din cauza dependentei lor ridicate de comertul extern si in special in urma concentrarii pe industrii unice, cum ar fi producerea de masini, a avertizat miercuri Mario Draghi,

- Pelerini din intreaga lume au participat, azi, la marea procesiune de Rusalii de pe muntele Sumuleu - Ciuc. Dupa 1990 a devenit cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrala si de Est. Autoritatile romane fac demersuri pentru includerea lui in Patrimoniul imaterial UNESCO.

- Acordul dintre cei doi membri ai Middle Corridor - Ruta de Transport International Trans-Caspica se aliniaza obiectivului asociatiei de a spori cooperarea si de a intensifica fluxul de marfuri de-a lungul rutei.NMSC Kazmortransflot LLP detine cea mai mare si mai moderna flota din Marea…

- Capitala a fost gazda unui eveniment unic, South East Europe Tech Tour, care a pus fața in fața 40 de investitori internaționali, activi in Europa de Sud-Est, 40 de investitori locali și experți regionali cu 30 startup-uri tech din regiune. Aceștia au fost selectați din peste 150 de companii inscrise…