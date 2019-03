FMI: Grecia se numără printre țările cu cele mai remarcabile realizări în zona euro Grecia a intrat într-o perioada de creștere economica ce o plaseaza printre țarile din zona euro cu performanțe remarcabile, transmite Fondul Monetar Internațional, potrivit celor de la BBC.

Afirmațiile facute de reprezentanții Fondului Monerat Internațional apar într-un nou raport care are drept subiect economia Greciei.

FMI considera ca economia ramâne vulnerabila și ca mai multe reforme sunt necesare deoarece rata șomajului a ramas foarte crescuta (18.5% în rândul populației adulte și 40% în rândul tinerilor). … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

