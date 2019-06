FMI, dupa vizita in Romania: Dezechilibrele s-au accentuat. Politicile trebuie sa-si schimbe directia

Stiri pe aceeasi tema

- Dezechilibrele macroeconomice s-au accentuat in Romania, deficitul de cont curent si cel fiscal s-au adancit, presiunile inflationiste sunt din nou in crestere iar daca politicile nu-si vor putea schimba directia tara se poate confrunta inclusiv cu o scadere a veniturilor care va afecta in special saracii,…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International in Romania, a explicat ca, in timp ce cresterea economica ar putea ramane in Romania la circa 4%, deficitul de cont curent va depasi nivelul de 5% din PIB. „In timp ce veniturile oamenilor au crescut rapid spre un nivel apropiat de…

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5% (fața de același interval din 2018), in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere economica de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene. De asemenea,…

- Creșterea economica reala este estimata la 3,3% pentru 2019 și 3,1% pentru 2020, se arata într-un raport al Comisiei Europene publicat marți, dar atrage atenția ca incertitudinea și impredictibilitatea politicilor publice pot avea un efecte negative asupra consumului și investițiilor, împiedicând…