FMI: Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean. Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate…

- "Organizarea unui referendum presupune intai o dezbatere si cred ca in special pe acest subiect e nevoie nu numai de o dezbatere, ci si de a cantari foarte bine argumentele in favoarea organizarii unui referendum. Sunt convins ca in ultima perioada simpatia pentru Casa Regala - iar acest lucru l-am…

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- Ambarcatiunile au fost interceptate in zona de coasta, in apropiere de orasele Qaraboulli si Zliten, aflate la est de capitala Tripoli. "Forte navale au salvat imigrantii, inclusiv femei si copii ... care sunt din diferite tari din zona subsahariana si araba. Sunt intre 250 si 270 de persoane",…

- Monarhi din mai toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei si de oficialii romani,…

- Danilet, care ste si fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sustine ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada, in fata tribunalelor, imbracati in roba. "Ei vor protesta impotriva modificarilor…

- Gianluigi Donnarumma a avut parte de un tratament foarte dur din partea fanilor lui AC Milan dupa ce agentul sau, Mino Raiola, a anuntat ca vrea sa rupa contractul cu gruparea de pe San Siro. Fanii l-au injurat si i-au pregatit bannere, iar portarul a refuzat initial sa joace, izbucnind in lacrimi.…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Dupa toate festivitatile lunii decembrie, o mica escapada europeana pare a fi antidotul perfect impotriva depresiei post-sarbatori. Destinatiile europene in afara sezonului sunt cea mai buna idee pe care ati avut-o vreodata. Zborurile sunt accesibile, cazarea este redusa si tot ce doriti sa vizitati…

- Uriașa explozie din Austria, la un terminal de gaz OMV, provoaca haos in livrari și o creștere de prețuri nemaintalnita. Italia nu mai primește gaz, iar Slovacia și Ungaria au și ele probleme. Terminalul de gaze unde a avut loc explozia este unul dintre cele mai mari din Europa.

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Square Enix a prezentat un nou trailer in care sunt confirmate cele 28 de personaje jucabile din Dissidia Final Fantasy NT și 7 care pot fi aduse ca ajutor in timpul luptelor. Warrior of Light (Final Fantasy) Garland (Final Fantasy) Firion (Final Fantasy II) The Emperor (Final Fantasy II) Onion…

- Romanii blocati duminica pe un aeroport din Londra, din cauza vremii, sfatuiti sa revina maine. Ambasadorul Romaniei la Londra: In mod exceptional un consul se va deplasa la Luton. Nu suntem babysitteri publici Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite, sambata, din cauza…

- Parlamentul pregateste o noua zi libera, Vinerea Mare, care ar putea deveni sarbatoare legala, informeaza romaniatv.net. Proiectul de lege a fost initiat de UDMR, PSD, PNL, PMP si minoritati, initiatorii sai precizand ca Vinerea Mare este sarbatoare legala in mai multe tari din Europa. A

- Florina Constantinescu este cunoscuta datorita producțiilor televiziunii publice, insa majoritatea invitaților ce ajung in platoul emisiunii ”Se zice ca…”, mulți dintre aceștia soliști, nu au habar cat de bine canta prezentatoarea. Puțini știu ca Florina, care alaturi de Ioana Voicu și actrița Nuami…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie. Statele membre ale Uniunii Europene…

- Atacul armat a avut loc intr-un liceu din oraselul Aztec, situat in statul New Mexico. Seriful din comitatul San Juan, Ken Christesen, a declarat ca bilantul preliminar al atacului armat este de trei morti. Autorul atacului este, de asemenea, mort. Politia a securizat zona,…

- Centrul SAP din Romania a devenit in ultimii trei ani cel mai important centru de consultanta al SAP din Europa, iar oficialii asteapta de la autoritati predictibilitate pentru dezvoltarea in continuare a businessului.

- Floor Kids va sosi pe Switch via Nintendo eShop din 7 decembrie in Statele Unite și din 18 decembrie in Europa, au anunțat MERJ Media și Hololabs. Va costa $19.90 / 15.99 / E16.99. Breakdance battle game-ul promite sa ofere un stil unic de joc și va include și o componenta multiplayer. Grafic…

- Cercetatorii de la Oxford au testat un fragment de os care se presupune ca ar aparține Sfantului Nicolae. In urma cercetarilor, oamenii de știința au confirmat vechimea relicvei iar acum se dorește și testarea moaștelor Sfantului care se afla in Veneția și Bari. Unul dintre cei mai indragiți Sfinți,…

- Cooperarea solida intre Uniunea Europeana și SUA este o condiție pentru securitatea și competitivitatea Europei, in special in lupta contra terorismului, a declarat marți ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o reuniune cu omologii sai din UE desfașurata la Bruxelles, transmite MTI. …

- Autor: Stelian ȚURLEA Intre toate carțile semnate de Regina Maria a Romaniei, cea de fața ocupa un loc aparte. La sfarsitul anului 1916, Regina Maria a Romaniei publica la Londra a doua sa carte - Tara mea (My country) – care s-a bucurat de succes și de cronici elogioase. Era si primul semn major de…

- Toți cei 10 suspecți reținuți sunt cetațeni maltezi. Cei mai mulți au cazier. Au trecut doua luni de la crima care a provocat o unda de șoc in intreaga Europa. Daphne Galizia a fost ucisa pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub autovehiculul pe care il conducea.

- Cați bani au cheltuit romanii in minivacanța de 1 decembrie. Cei peste 88.000 de turiști romani au cheltuit aproape 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa in minivacanța de 1 decembrie. In premiera de dupa 1989, pachetele de tip city-break pentru destinațiile turistice din țara s-au vandut…

- CHIȘINAU, 1 dec — Sputnik. Imigrația sporita va face ca în Europa sa ajunga sa locuiasca aproximativ 76 de milioane de musulmani pâna în 2050. Studiul, realizat de Centrul de Cercetare Pew, intitulat „Populația musulmana este în creștere în Europa",…

- Guvernul a adoptat in aceasta saptamana cresterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018. Insa aceasta masura va avea ca efect reducerea semnificativa a saraciei in randul angajatilor din tara noastra, asa cum sustin guvernantii? Potrivit Hotararii adoptate de Executiv, salariul de baza…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Principesa Margareta a declarat miercuri, la Seara Regala a Corpului Diplomatic, desfasurata in Sala Tronului, ca sanatatea Regelui Mihai paleste. Aceasta a dat insa asigurari ca “lumina calauzitoare a Regelui, farul unei Romanii drepte si indreptatite, nu se va stinge niciodata”. “De-a lungul vietii…

- Polițiștii britanici din comitatele Devon și Cornwall angajeaza romani. Potrivit anunțului facut public facut de catre autoritați sunt cautate persoane care au cunoștiințe solide de limba romana. Decizia a fost luata deoarece in zona sunt foarte mulți vorbitori de limba romana care fie s-au stabilit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata intr-un comunicat al Executivului. Astfel, se dorește creșterea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Proiectul bugetului…

- Emisiile de oxizi de azot ale modelelor diesel Jeep Cherokee si Fiat 500X sunt de 11 mai mari decât limita legala, atunci când testele se desfasoara pe o perioada mai îndelungata de timp, comparativ cu durata uzuala de 20 de minute. Autoritațile franceze…

- Arheologii ieșeni au facut o serie de descoperiri langa dealul Cetațuia, din județul Iași. Aceștia sunt de parere ca o civilizație cu totul aparte și care a prosperat in Europa, in urma cu mai bine de 4.000 de ani, ar fi trait pe meleaguri romanești.

- Atentat dejucat in orașul australian Melbourne. Un tanar de 20 de ani, simpatizant al gruparii Statul Islamic, planuia sa comita un atac chiar in noaptea de Anul Nou. Acesta dorea sa-și cumpere o arma și sa traga in mulțime, relateaza AFP și BBC News. Suspectul, care s-a nascut in Australia din parinți…

- La data de 27.11.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au efectuat un numar 6 perchezitii domiciliare…

- Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene a publicat, recent, un raport in care cere imbunatatirea securitatii cibernetice si consolidarea rezistentei cibernetice in Europa, potrivit unui document publicat pe site-ul oficial al Consiliului Uniunii Europene, potrivit Mediafax.Potrivit concluziilor…

- Fondul Monetar International a indemnat Europa sa faca noi eforturi pentru consolidarea sectorului bancar, cerand ca institutiile slabe sa fie inchise, rezervele financiare sa fie majorate iar...

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile pentru majoritatea zonelor din Europa, cu toate acestea, tarile ar trebui sa faca loc in bugetele lor pentru anumite manevre pentru a-si mentine economiile pe linia de plutire in vremuri mai grele, se arata in cel mai recent raport Perspective…

- Poluarea a atins un nivel record in 2016. Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) trage un semnal de alarma privind concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata responsabila pentru fenomenul de incalzire globala, relateaza AFP. „Ultima data cand Terra a cunoscut o concentrație…