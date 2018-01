Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) le-a transmis autoritatilor ucrainene ca nu sustine proiectul de lege privind crearea unei noi instante anticoruptie, intrucat independenta acestei structuri nu este garantata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Pe 1 ianuarie, Bulgaria a devenit primul stat european care preia președinția UE in timp ce se afla sub o monitorizare speciala pentru justiție și statul de drept (MCV). Guvernul vrea, mai mult ca niciodata, sa arate ca ia in serios lupta anticorupție și se zbate pentru adoptarea unei legi controversate,…

- Presedintele Rumen Radev a impus, marti, veto Legii anticoruptie si privind confiscarea averii dobandite in mod ilegal. El a promis ca va face asta si inainte de a fi adoptata legea, iar acum a precizat ca el contesta acest lucru in principiu si in integralitatea sa, potrivit Mediapool , preluata de…

- Consultantul in turism Traian Badulescu, in cadrul unui interviu acordat DC News, a vorbit despre un top realizat, in urma cu doi ani, de o firma internaționala. "S-au facut sondaje de opinie: ce popoare petrec cel mai mult de Revelion. Pe locul intai era Rusia, pe locul doi, Ucraina și pe…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.…

- De astazi, începe controlul comun la punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca-Maiaki. La inaugurare vor participa reprezentanti ai Politiei de Frontiera si ai Serviciului de Graniceri din Ucraina, dar si ambasadori din ambele state, scrie publika.md În vama verificarile…

- Republica Moldova si Ucraina, state care în ultimii ani se înteleg tot mai bine în chestiunea transnistreana de exemplu, par sa se apropie cu pasi rapizi si de o în înțelegere în ceea ce tine de constructia, de catre ucraineni, a unei cascade de sase hidrocentrale…

- De curand, intre comuna Oncești și comuna Ohok din Ucraina, s-a semnat un acord de infrațire. In urma acestuia, ambele comune ar urma sa beneficieze, din 2018, printr-un proiect cu finanțare europeana, de utilaje și mașini noi. Este vorba de o mașina de pompieri, o ambulanta, o sirena pentru alarmare…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- Norio Inagaki vine in Romania de 15 ani ca sa urmareasca dansul caluserilor, parte din traditiile din perioada sarbatorilor de iarna. Cum se apropie Craciunul, in satele din Muntii Orastiei, flacaii se strang in cete si incep repetitiile pentru jocul caluseresc. Frumusetea obiceiului, dar si autenticitatea…

- Proiectul WASTE – ”Depozitarea sigura și eficienta a deșeurilor ca angajament al dezvoltarii urbane durabile in Regiunea Carpatica” a fost depus la finanțare de Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș, pe Programul Transfrontalier…

- Fondul Monetar International (FMI) apreciaza ca datoriile Chiniei s-au umflat atat de mult incat pot pune in pericol stabilitatea financiara globala. Cu alte cuvinte, una dintre cele mai prestigioase institutii financiare internationale avertizeaza ca din China ar putea veni o noua criza financiara.…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, aflat într-o vizita în SUA, s-a întâlnit cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Potrivit unui comunicat al PDM, discutiile s-au axat pe subiecte de interes international, cu accent pe situatia din Republica…

- Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș a depus proiectul Overcoming Barriers la finanțare pe Programul Transfrontalier Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina HUSKROUA ENI CBC 2014-2020. Proiectul vizeaza imbunatațirea mobilitații locuitorilor in regiunea…

- Proiectul ”SWIFT- Carpathian Search-Rescue Network” – Retea Carpatica de cautare-salvare a fost propus la finanțare de catre Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare Proiecte din cadrul Consiliul Județean Maramureș, pe Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia – Romania…

- Drumul care leaga Tarna Mare de Hija (Ucraina) va fi modernizat. Proiectul de hotarare a fost votat in ședința de azi, 28 noiembrie a Consiliului Județean. Proiectul va fi implementat in cadrul unui parteneriat format din comuna Tarna Mare in calitate de lider de proiect, Unitatea Administrativ Teritoriala…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

- Proiectul legii bugetului pe anul 2018 a fost definitivat și urmeaza sa fie supus dezbaterilor, cu adoptarea ulterioara in Parlament, a anunțat astazi purtatorul de cuvant al partidului de guvernamant, Vitalie Gamurari. Acesta a menționat ca proiectul legii bugetului a fost alcatuit, dupa ce a fost…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu ”este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei” si ca actul…

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Un grup de 10 producatori și exportatori de struguri de masa din Republica Moldova participa în perioada 14 -16 noiembrie curent la un eveniment de format B2B (business to business) organizat de piața en-gros de fructe și legume Bronisze din Polonia. În cadrul evenimentului antreprenorii…

- Legea urmarește sa faca procesul de privatizare mai transparent și mai rapid pentru investitori. Ea obliga, de exemplu, sa invite consultanți internaționali prin intermediul unui proces de licitație pentru a ajuta la pregatirea vanzarilor firmelor mai mari. Votul de joi aduce Ucraina cu un…

- Proiectul privind anularea taxelor de roaming pentru tara noastra in statele Uniunii Europene, dar si in Georgia si Ucraina ar putea fi pus in discutie la Summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles.

- Studiul a fost realizat la solicitarea ziarului TIMPUL de catre compania sociologica Fondul Opiniei Publice „FOP”. Colectarea datelor s-a efectuat în perioada 7 - 29 octombrie 2017, pe un esantion de 4517 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova (cu…

- Ucraina, pina la 20 noiembrie 2017, trebuie sa prezinte Republicii Moldova proiectul Regulilor privind exploatarea lacurilor de acumulare a Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHEN), informeaza NOI.md. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, o ințelegere in acest sens…

- Elevii din clasele a VII-a si a VIII-a, de la Scoala „Avram Iancu” din Alba Iulia au participat recent la „Balul Toamnei”, un eveniment devenit tradiție in aceasta instituție condusa de prof. Elena Ignat. Proiectul a avut ca scop promovarea valorilor traditionale, autentice, fiind totodata si o modalitate…

- Arome de toamna in sala de sport a Scolii Gimnaziale „Nicolae Balcescu” din Oradea. Inca de la intrare, invitatii celei de-a XVIII-a editii a „Eco Festivalului Toamnei”, au fost intampinati cu covorase groase de frunze aramii. Toamna a lasat pomii desfrunziti. Festivalul toamnei a debutat…

- Participantii la protest au format un lant uman in fata Palatului Parlamentului. „In momentul in care tu negi Constitutia care spune ca toti copiii au dreptul la educatie, tu vii cu o lege care discrimineaza. Copiii care sunt injectati cu nu stiu ce substante, pot sa mearga la scoala, iar…

- Documente atasate: Proiect de modificare a Codului Fiscal. Ce schimbari pregateste Guvernul din 2018 Ministerul Finantelor a publicat proiectul de modificare a Codului Fiscal. Potrivit textului ordonanței, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru urmatoarele categorii de persoane/venituri:…

- „Ucraina incepe construirea a noua hidrocentrale pe Nistru (n.r. șase hidrocentrale), iar Republica Moldova se va transforma intr-un deșert. La 17 martie curent, Guvernul a decis ca va discuta cu colegii din Ucraina", declarațiile aparțin deputatului PSRM, Vlad Batrancea, care a propus introducerea…

- Administrația locala condusa de primarul Cristian Matei a mai bifat o reușita: a fost admisa cererea de finanțare pentru un proiect de circa 5,3 milioane de euro! Proiectul vizeaza categoriile defavorizate din municipiu. Read More...

- Sefa Curtii Supreme, judecatoarea Cristina Tarcea, cere presedintilor celor doua Camere a Parlamntului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si presedintelui Comisia speciala comuna pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, Florin Iordache,…

- Cei care nu invata din istorie, sunt condamnati sa o repete, spunea un filozof spaniol. Pentru a nu uita trecutul si pentru a-i invata pe tineri istorie, un om de afaceri ucrainean a adunat zeci de monumente din perioada sovietica.

- „Poroșenko vrea sa ma extradeze”, a spus Saakașvili intr-o declarație publicata de postul de televiziune NewsOne. „Fac apel la locuitorii Kievului și la toți oamenii cinstiți sa ma apere.” Ceva mai devreme, marți, procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenco, anunțase ca serviciul de imigrație al…

- Un trupa de comedianți din Moldova a ajuns in semifinalele unui show ucrainesc, noteaza NOI.md. Baieții din satul Stoianovca, care au intrat in forța in show-ul „Liga Umorului” din Ucraina, au trecut cu brio peste mai multe etape ale show-ului. Baieții au fost indragiți de publicul ucrainean, fiind…

- Barajul de la Stanca - Costești, construit pe raul Prut, la frontiera dintre Romania și Republica Moldova, a fost consolidat in baza unui proiect cu finanțare europeana in valoare de peste noua milioane de euro. Proiectul, intitulat "Prevenirea și protecția împotriva…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a promis vineri inființarea unei instanțe judiciare speciale responsabile cu cazurile de corupție, ceruta atat de occidentali, cat și de manifestanții instalați de mai multe zile in fața parlamentului de la Kiev, relateaza AFP. Președintele Poroșenko,…

- Carnea de porc s-a scumpit, in ultima luna, cu 10 la suta, dupa ce au fost interzise importurile din Ucraina si din alte tari afectate de pesta porcina. De aceste majorari sunt afectati si procesatorii, care spun ca au fost nevoiti sa creasca preturile la mezeluri cu 5%.

- Incepand de luni, 62 de elevi de la liceele din Timișoara vor invața sa recunoasca și sa opuna rezistența corupției, vor cerceta prin sondaj percepția elevilor din liceele din municipiu despre fenomenul corupției. Ei vor dezvolta un spot video original de educare-conștientizare in ceea ce…

- Deputații ucraineni examinau, joi, mai multe proiecte de lege vizand consolidarea luptei impotriva corupției inca endemice, cerute de protestatarii instalați de doua zile in fața parlamentului de la Kiev, relateaza AFP. Aceste proiecte deschid calea ridicarii imunitații parlamentare,…

- În cadrul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților, care se desfașoara la Soci, Rusia, reporterul Sputnik Moldova Cezar Salagor a discutat cu Alexander Markovics, membru al "Institutului Suvorov" din Viena, Austria, în privința perspectivelor relațiilor internaționale. Iata…

- Mișcarea civica Inițiativa Romania lanseaza proiectul "Once Upon a Time in Romania", care include un concurs de scurtmetraje anticorupție, un website interactiv anticorupție și o serie de interviuri cu oameni cu merite in combaterea acestui fenomen, care vor fi transmise pe internet in…

- Parlamentul va adopta o declaratie privind problema scolilor cu predare in limba romana din Ucraina. Deputatii vor sa transmita astfel ingrijorarile referitoare la Legea Educatiei, pe care ucrainenii au adoptat-o.

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, care pana nu demult a fost de asemenea un proeminent politician in Ucraina, s-a alaturat miilor de protestatari anticorupție la o manifestație desfașurata marți in fața parlamentului din Kiev, relateaza dpa. Poliția a estimat ca numarul…

- Sefa DNA participa astazi in Parlamentul European la un eveniment dedicat luptei anticoruptie din Romania si Ucraina. Laura Codruta Kovesi va vorbi in fata parlamentarilor europeni in cadrul unui eveniment denumit “Lectii de invatat din Romania: schimb de practice ale organelor anticoruptie din Romania…

