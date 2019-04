Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier incepe joi o vizita de doua zile in Bulgaria, iar intr-un interviu acordat in prealabil unui cotidian bulgar, a cerut autoritatilor de la Sofia sa isi sporeasca eforturile pentru combaterea coruptiei si promovarea statului de drept. Steinmeier a declarat…

- Pretul petrolului a crescut marti la cel mai inalt nivel din ultimele cinci luni, pe fondul rezultatelor companiilor chineze, a posibilitații instituirii de noi sanctiuni asupra Iranului si alte intreruperi in livrarile din Venezuela, transmite Reuters citat de Mediafax.Pretul petrolului Brent…

- ​Compania ruseasca de petrol Rosneft a facut investiții majore în companii mixte din Venezuela, deși anticipa pierderi de milioane de dolari, arata documentele. Motivul pentru care a continuat investiția a fost intenția Kremlinului de a-și sprijini aliatul din America de Sud, relateaza Reuters,…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- „DNA, institutie in pericol de a fi blocata de OUG 7/2019. Combaterea coruptiei la nivel inalt risca sa fie paralizata”, este mesajul transmis pe site-ul Directiei Nationale Anticoruptie in aceasta dupa amiaza, ca reactie la modificarile prin OUG a legilor justitiei. Adunarea generala a procurorilor…

- Directia Nationala Anticoruptie anunta ca, in urma sedintei procurorilor DNA, intruniti marti in Adunare generala, in temeiul Hotararii nr. 95/20.02.2019 a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, au fost adoptate mai multe masuri, intre care sustinerea Hotararii nr 95/20.02.2019…

- Preturile petrolului au atins luni cel mai ridicat nivel din 2019, ca urmare a efectului masurilor OPEC de reducere a productiei si a sanctiunilor americane impotriva Venezuelei, relateaza Reuters.Citește și: Confruntare directa intre Isarescu și Teodorovici: prima intalnire, dupa o perioada…

- Romania ramane in randul democratiilor fragile, o arata un raport publicat Transparency International Romania!Indicele de perceptie a coruptiei (IPC) 2018, publicat astazi 29 ianuarie 2019 de Transparency International, arata ca esecul constant al majoritatii tarilor de a controla in mod semnificativ…