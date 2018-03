Stiri pe aceeasi tema

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Selectionata tricolora „Under 19“ a ratat, in prelungiri, calificarea la Europeanul rezervat jucatorilor nascuti in anul 1999, pierzand cu 2-1, pe arena „Ilie Oana”, in fata Ucrainei. Ca a fost in prelungiri e una, ca s-a ajuns acolo, cu totul alta poveste, un gest inconstient al lui Morutan (care a…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica...

- Autoritațile din Ucraina l-au arestat pe unul din negociatorii schimburilor de prizonieri cu milițiile pro-ruse din estul Ucrainei, acuzandu-l ca ar fi pus la cale uciderea președintelui Petro Posoșenko și a altor inalți demnitari.

- Xenia Florea „Gazprom”-ul a inițiat procedura de reziliere a contractelor cu „Naftogaz”-ul ucrainean privind livrarea și tranzitul combustibilului albastru. „Ukrtransgaz”, operatorul sistemului transport de gaze al Ucrainei, a anunțat imediat Comisia de monitorizare a Comisiei Europene ca „acțiunile…

- Uniunea Europeana vine in ajutorul Ucrainei, dupa ce Gazprom a decis sa rezilieze contractul cu Naftogaz. ncetat sa-i mai livreze gaze naturale. Mai multe tari din spatiul comunitar sunt dispuse sa acopere deficitul de gaze naturale. Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, statul vecin are in rezerva…

- Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei de joi a unei instante de arbitraj din Stockholm, care obliga compania rusa la plata a 2,5 miliarde de dolari catre societatea ucrainiana Naftogaz.

- Ucraina le-a cerut vineri locuitorilor sai sa reduca incalzirea, scolilor sa ramana inchise, iar intreprinderilor sa-si incetineasca ritmul, dupa ce Rusia a refuzat sa reia livrarile de gaze naturale, un lucru care-i ingrijoreaza pe europeni in plin val de frig, relateaza AFP. Ucraina a renuntat…

- El are loc in contextul in care o curte internationala a pus capat numerosilor ani de litigiu, ceea ce ar fi trebuit sa permita reluarea livrarilor inca de joi, in conditii mai favorabile Kievului. Insa aceasta hotarare a provocat furia grupului gazifer rus Gazprom, care i-a rambursat operatorului ucrainean…

- „Naftogaz“ și PGNiG din Polonia a semnat un contract de livrare urgenta a gazelor in luna martie, dupa ce monopolistul rus „Gazprom“ a refuzat sa furnizeze gaz catre Ucraina. {{275188}}„Contractul este valabil pina la sfirșitul lunii martie 2018. Volumul contractului este de peste 60 de milioane de…

- Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), in crestere cu 130- fata de februarie si cu 400- fata de sfarsitul lunii decembrie. Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Rusia i-a întors astazi Ucrainei doi graniceri pe care i-a rapit serviciile speciale ruse anul trecut, transmite inforesist.org Transmiterea granicerilor a avut loc la punctul de trecere „Goptovka” din regiunea Harikov pe un sector neutru al frontierei ruso-ucrainene.…

- Președinții Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei isi asuma angajamentul fața de integrarea europeana drept unicul și cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea, dezvoltarea stabila și democratica pe termen lung pentru toate aceste

- Rada Suprema a Ucrainei a ratificat Acordul interguvernamental cu Republica Moldova privind controlul comun al persoanelor, vehiculelor, bunurilor și obiectelor aflate in punctele de control comun la frontiera de stat moldo-ucraineana. Potrivit presei ucrainene, au votat pentru aceasta decizie 234 de…

- Departamentul Investigatii al Politiei din Ucraina a finalizat urmarirea penala in cazul tentativei de asasinare a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Ancheta a scos la iveala faptul ca in tentativa de asasinat sint implicati patru membri ai unei grupari criminale. Informatia…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.Potrivit oficialului…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit.Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.

- Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- O avertizare de ninsori puternice a fost emisa astazi pe aproape intreg teritoriul Ucrainei. Meterologii din tara vecina au anuntat ca, in urmatoarele 24 de ore, in unele zone, stratul de zapada va atinge 20 de centimetri.

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina.

- Mii de protestatari au iesit in strada duminica, la Kiev, cerand indepartarea de la putere a presedintelui Ucrainei, Petro Porosenko, relateaza DPA. Manifestatia a fost condusa de fostul presedinte al Georgiei, Mihail Saakasvili, relateaza presa ucraineana preluata de agentia respectiva. Citeste…

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife.

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- Astfel, la ora 10:50, consumul de energie era de 9.069 MW, in continua crestere pe parcursul diminetii. Productia nationala de energie era, la ora mentionata, de 8.202 MW, iar importurile se ridicau la 866 MW. Productia era asigurata din 30,05% carbune - 2.469 MW, 28,84% hidro - 2.369 MW,…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Gazele livrate pentru populație se scumpesc cu 5,6% începând de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitați din energie, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Si bugetul romanilor mai primeste o lovitura. Chiar de cand vine frigul, iar centralele termice vor functiona la capacitate maxima, gazele se vor scumpi. Asta dupa ce pe parcursului anului trecut, autoritatile au tot amanat masura.

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg. Insa valul de frig care a lovit recent coasta de Est a SUA a dus…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

