FMI cere Serbiei accelerarea reformării instituţiilor publice Perspectivele economiei sarbe pe termen scurt raman favorabile, fiind asteptata o accelerare a cresterii in trimestrul doi din 2019, in urma majorarii semnificative a investitiilor straine directe (FDI), a continuarii investitiilor publice si a redresarii partenerilor comerciali, estimeaza FMI. 'Trebuie implementate viguros reforme in institutiile financiare detinute de stat, pentru imbunatatirea eficientei si intarirea increderii. In urma progreselor semnificative inregistrate in rezolvarea problemei creditelor neperformante (NPL), atentia ar trebui sa se indrepte asupra institutiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

