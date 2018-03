Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a recomandat luni evitarea initiativelor legislative care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate de terte parti, potrivit documentului publicat vineri, la sfarsitul consultarilor cu…

- Fara o modificare a politicilor actuale, cresterea economiei romanesti va deveni din ce in ce mai fragila si in acest sens Fondul Monetar International sustine ca optiunea cea mai buna este o combinatie intre moderarea politicii fiscale si inasprirea politicii monetare, se arata in documentul publicat…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, organizeaza vineri o conferinta de presa, prilejuita de finalul vizitei la Bucuresti a expertilor institutiei financiare internationale. Reprezentantii…

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste astazi cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei. Misiunea…

- ♦ BRD este la un maxim din 2011. Bancile sunt printre cele mai cautate actiuni de catre investitori in primele luni din 2018, chiar daca pietele de capital s-au impiedicat in luna februarie din marsul in care se angajasera de peste un an. Astfel randamentele oferite de plasamentele…

- Daca aveți de gand sa va cumparați o bicicleta in aceasta primavara, puteți testa sute de modele la Salonul Bicicletei 2018 care are loc in acest week-end la Romexpo. Sunt biciclete, trotinete, patine și hoverboard-uri expuse de marii producatori naționali, importatorii și magazinele de profil din Romania.…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- „Doar din dorința de a ataca Guvernul pentru a se face remarcați, unii politicieni emit opinii total lipsite de logica. Așa a procedat un primar deja celebru-cel al municipiului Iași, Mihai Chirica. Acesta spune ca, intr-adevar, este necesara o reforma a justiției, dar, citez: „de ce apar cazuri…

- Procesul hackerilor ruși ce au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman.

- Clujul, pe locul doi in țara la numarul firmelor inființate in ianuarie 2018 Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica…

- Cea mai mare banca din Romania taie prezența umana din interacțiunea cu clientul și aduce in locul acestuia mașinarii prin care clientul sa iși faca toate operațiunile de care are nevoie. In acest fel, spune Olimpia Frațica, șef Servicii Rețea Retail BCR, se eficientizeaza lucru cu clientul ți timpul…

- Deputatul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit datelor oficiale, principalii factori care au generat inflația din a doua parte a anului trecut sunt de natura externa, la care se adauga…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Danuț Bica, deputat PNL, declara ca demiterea Ministrului Muncii și Justiției Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgența din situația grava in care economia crește, salariile scad, inechitațile se adancesc, dar nimeni nu-și asuma responsabilitatea! Danut Bica taxeaza in termeni…

- Lasatul secului pentru Postul Paștelui 2018. Postul Sfintelor Paști incepe anul acesta pe 19 februarie. Acest post, fiind cel mai lung și cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut și sub denumirea de Postul Mare. Ținand seama ca el amintește și de postul celor…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, printr o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare MCV pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Forumul Judecatorilor din Romania, asociația profesionala non-profit a judecatorilor din Romania, avertizeaza intr-un document ca exista un potențial de colaps al magistraturii din Romania ca urmare a modificarii legilor justiției. Magistrații argumenteaza ca noile legi promoveaza mediocritatea, va…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Dumitru Constantin Dulcan, unul dintre cei mai renumit medic neurolog și psihiatru din Romania, a publicat in 1981 o carte numita „Inteligenta materiei“, o lucrare care a bulversat pe oamenii de știința.

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor populatiei conectate la Internet este de 49,9%, transmite…

- „Salariul mediu pe economie este o reflectie a mersului economiei si a cresterii economice. Daca si economia, si salariile, cresc in acelasi ritm, atunci este minunat. Doar ca, in conditiile noilor reglementari fiscale care ingreuneaza tot ce inseamna mediul de business, de la antreprenori la corporatii,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, 3,7984 lei/dolar, 3,9727 lei/franc elvetian. Este cel mai scazut nivel inregistrat de leu in fata monedei europene si pentru prima data cand cursul anuntat de BNR depaseste 4,66 lei. Bancile comerciale au anuntat…

- Pe locul al treilea se afla un alt jucator roman, Victor Bogdan, coechipier cu Radu Petrescu in naționala U18 a Romaniei care a ocupat locul 8 la Mondiale și locul 9 la Europene in 2017. In circuitul național Sport Arena Streetball, Radu Petrescu, jucator la Știința București, a bifat trei turnee…

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, racire. Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat,…

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Chiar daca acum trecem printr-o perioada neobișnuit de calda, meteorologii ne spun sa nu ne bucuram prea devreme: urmeaza ger de pana la -20 de grade, in Romania. Vremea va ramane calda pana la jumatatea lunii ianuarie, dar in februarie va fi iarna autentica, avertizeaza meteorologii. „Gerul Bobotezii”…

- Vineri seara un incendiu a fost sesizat, prin apel la 112, acesta fiind localizat pe Soseaua Colentina din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. „Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament…

- La finele acestei luni, mai multe comisioane percepute de banci vor fi eliminate dupa ce Romania a transpus in legislatia nationala o directiva europeana. Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…