Daca in luna aprilie, FMI estima ca Romania va inregistra in acest an o crestere economica de 3,1%, urmata de un avans de 3% in 2020, in raportul publicat marti institutia financiara internationala si-a revizuit, in sus, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2019 si la 3,5% in 2020.

'Mai multe tari din Europa Centrala si de Est inregistreaza o crestere solida, pe fondul cererii interne rezistente si a, majorarii salariilor', arata expertii FMI. In ceea ce priveste evolutia preturilor de consum in Romania in acest an, estimarile institutiei financiare internationale…