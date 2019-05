Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Fondului Monetar International (FMI), condusa de sud-coreeanul Jaewoo Lee, a inceput o vizita de doua saptamani in Romania, pentru a face o analiza a economiei romanesti, a anuntat, luni, FMI.

- Economia romaneasca se confrunta deja, de cativa ani, cu o criza acuta de forta de munca, necesarul de muncitori fiind evaluat la aproape 1 milion de oameni, dar si de 10.000 de roboti industriali, arata o analiza a companiei Frames. "La fel ca în Occident, dincolo de racolarea şi pregătirea…

- "In primul rand, aderarea la zona euro depinde de starea economiei romanesti, pentru ca altfel risca sa se transforme intr-un bumerang si (...) in loc de beneficii, sa fie o povara pe umerii cetatenilor, care se vor trezi dintr-o data ca vor trebui sa piarda foarte multi bani. Ma ingrijoreaza si…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, iar in paralel prognozeaza o majorare a ratei inflatiei si deficitului de cont curent, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anunțat promulgarea bugetului pe 2019. Președintele a criticat, din nou, PSD, spunand ca și-ar fi dorit sa promulge un buget bun pentru Romania și pentru romani, dar nu a fost sa fie. Iata transcrierea…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata urmand sa fie anuntata in doua saptamani, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres.…