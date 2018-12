Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat alocarea a 500 de milioane de euro Ucrainei ca prima tranșa a celui de-al patrulea Program de asistența macrofinanciara, pe care UE o acorda Kievului. Potrvit site-ului CE, suma totala a asistenței acordate Ucrainei de catre Uniunea Europeana din 2014 a ajuns astfel la 3,3…

- Rusia a fost obligata sa plateasca despagubiri de 1,3 miliarde de dolari bancii ucraineane Oschadbank. Decizia, care este definitiva si obligatorie, a fost luata de Curtea de Arbitraj de la Paris.

- Consiliul de administratie al Fondului Monetar International (FMI) a aprobat vineri majorarea programului de ajutor acordat Argentinei, in ideea de a contribui la stabilizarea celei de a doua economii din America Latina, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-un comunicat de presa, FMI a…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat ca a incheiat un acord cu Ucraina in vederea acordarii unui nou imprumut, cu un acces la o linie de credit de 3,9 miliarde de dolari, acestei tari care intampina dificultati in a iesi din criza si macinata de coruptie, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Acest…

- Romania se situeaza pe locul 45 intr-un clasament al primelor 100 de tari ca valoare a brandului de tara, in crestere fata de locul 49 pe care se situa in 2017, in conditiile in care valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut cu 27%, pana la 222 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a aprobat miercuri un acord bugetar partial de peste 850 miliarde de dolari pentru 2019, care va permite sa se evite paralizarea activitatii administratiilor federale ale SUA ('shutdown') si pe care presedintele Donald Trump s-a declarat dispus sa-l…

