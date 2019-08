Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Arad, intr-o gospodarie din localitatea Zadareni. Zona se afla la aproximativ 20 de kilometri de satul Sanpetru German, unde in ultima saptamana au fost confirmate patru focare. Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si…

- Lucian Morar, primar PMP in orasul Ulmeni (judetul Maramures), a renuntat prin declaratie notariala la pensia speciala pe care ar urma sa o primeasca in urma adoptarii Codului Administrativ de catre Guvern. Numai ca, din punct de vedere juridic, Lucian Morar a renuntat la ceva ce nu are. Gestul sau…

- Platforma de ridesharing Uber a anuntat, miercuri, ca reactie la adoptarea OUG-ului care reglementeaza ridesharing-ul, ca doreste sa lucreze, in continuare, cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic.Ordonanta de urgenta…

- Primarul comunei Ideciu de Jos, Lucian Laurean Feier, a declarat, joi, ca a solicitat Ministerului Turismului modificarea legislatiei de atestare a statiunilor turistice, in special in ceea ce priveste reducerea numarului minim al capacitatii de cazare, astfel incat localitatile care detin bai sarate…

- Inundațiile fac prapad in Italia, in regiunea Lombardia. Din cauza ploilor torențiale, apele raurilor s-au umflat și au inundat localitați intregi. Torente de apa și noroi au inchis mai multe drumuri, iar așezari mai mici au fost izolate. Autoritatile bulgare au decretat starea de urgenta in nord-estul…

- Autoritațile din Rovinari au luat decizia de a sigila puțurile de apa, dupa ce au constatat ca Aparegio Gorj le livreaza cetațenilor apa de proasta calitate, in loc sa furnizeze apa din izvoarele de la Izvarna. In plus, susțin autoritațile, pentru a-și acoperi pierderile financiare inregistrate in alte…

- Alerta la Mioveni! Urs fotografiat in padurea din zona Institutului de Cercetari Nucleare. Anunțul vine de la primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, care a postat in urma cu puțin timp imagini pe pagina sa de Facebook. ”ATENȚIE, URS!!! Astazi, in padurea din zona Institutului de Cercetari Nucleare,…

- Autoritatile promit ca pana la ora 18,00 a zilei de marti situatia de pe calea ferata va fi rezolvata. Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat ca nu exista trenuri blocate si nici persoane izolate de viiturile care au afectat sudul Moldovei in noaptea de 3 spre 4 iunie 2019, insa ca efectele sunt…