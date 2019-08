Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca iși dorește dezvoltarea parteneriatelor economice intre Bucovina, Germania și Franța. Gheorghe Flutur a facut aceasta declarație dupa ce l-a primit, pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, noul președinte al regiunii germane Schwaben,…

- Un raport de al ONU avertizeaza ca amenințarea gruparilor islamiste extremiste ramâne foarte ridicata. Autorii raportului sugereaza ca deși califatul a încetat sa existe, numeroși factori care au dat naștere Statului Islamic și grupari similare exista în continuare, scrie Rador, citând…

- In perioada 5-9 august, stadionul Areni va gazdui cea de-a XVIII-a ediție a turneului international de fotbal „Patru Regiuni pentru Europa”, o competitie in care se intrec in fiecare an juniori cu varsta de 16 ani, provenind din cele patru regiuni infratite, judetul Suceava, regiunea Cernauti, din Ucraina,…

- Intrebata daca statele UE care nu respecta normele statului de drept si valorile comune ar trebui sanctionate prin reducerea accesului la fonduri structurale, Ursula von der Leyen a declarat, conform cotidianului italian La Repubblica, potrivit Mediafax, ca: "Statul de drept este o valoare…

- O familie de turisti din Iasi a trimis pe adresa redactiei noastre mai multe fotografii cu un drum, care are o lungime de 1 km, si care este tranzitat zilnic de catre soferi. Strada respectiva leaga centrul comunei Ocna Sugatag de Hoteni, Harnicesti, Desesti, Mara si Gutin. Turistii ne-au atasat si…

- Vi se spune permanent la televizor sau se promoveaza prin rețele de socializare ideea ca a fi naționalist, a fi patriot reprezinta un concept depașit, uzat, expirat. Nu mai este necesar sa iți cunoști istoria, nu mai ai voie sa iți aperi valorile, sa discuți despre eroii tai, sa aperi steagul sub care…

- In perioada 4-9 august, municipiul si judetul Suceava vor fi gazda editiei cu numarul 18 a turneului international de fotbal „Patru Regiuni pentru Europa”, o competitie rezervata juniorilor sub 16 ani, nascuti in anul 2003. La fel ca in fiecare an, pe teren se vor afla selectionatele celor patru regiuni…

- FlixBus a fost denumit ”Uber-ul autocarelor” fiindca utilizatorii pot din aplicație sa cumpere bilete pentru calatorii lungi în Europa. Compania nu deține autobuzele, dar încheie parteneriate cu operatorii de transport locali și îi integreaza în platforma online.…