Flutur, despre intrarea PNL la guvernare: Poţi să plăteşti nemeritat! "Orice intrare la guvernare trebuie facuta prin usa din fata. Altfel, accidentele trebuie sa le iei in calcul, poti sa fii responsabil, dar poti sa platesti si nemeritat. De aceea, moral si pentru populatie asa ar sta lucrurile", a spus Flutur. El considera ca atunci cand pe scena politica "s-a creat o criza", "a dezertat cineva din vechea coalitie", solutia corecta ar fi declansarea procedurilor pentru alegerile anticipate si nu alte "jocuri cu suma nula". "Suntem pe final de mandat, daca nu se intampla vreun accident de parcurs, mai este un an pana la alegerile parlamentare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

