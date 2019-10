Stiri pe aceeasi tema

- Liderul organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a cerut astazi in cadrul ședinței Ligii Aleșilor Locali ai PNL, structura pe care o conduce in calitate de președinte, descentralizarea administrației publice locale. Flutur a afirmat in deschiderea dezbaterilor Ligii Alesilor Locali ai PNL, la care…

- Partidul National Liberal organizeaza, sambata, reuniunea Ligii Alesilor Locali in Bucuresti, la Sala Polivalenta, la eveniment fiind prezent presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,. Printre cei care au luat cuvantul s-au numarat seful statului, presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a criticat atacurile PSD la adresa viitoarei guvernari PNL, potrivit carora aceasta ar pregati taieri de salarii si pensii. Gheorghe Flutur a declarat, la Siret, ca actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, este garantul ca aceste lucruri nu se vor ...

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Iasi, impreuna cu sotia sa, Carmen. Cei doi s-au fotografiat cu iesenii, in centrul orasului. Șeful statului a facut o plimbare prin Iași. Klaus Iohannis Un membru PNL a postat fotografiile in care apare alaturi de presedinte si sotia acestuia, pe pagina sa de…

- "Nu i-am trimis nicio invitatie doamnei premier din doua motive: nu pot sa nu ma detasez intr-un mod evident, sa am aceeasi conduita pentru doi candidati la Presedintie. M-am atasat de candidatura la Presedintie a domnului Klaus Iohannis. Nu pot sa fac acelasi lucru pentru alta candidatura. Daca…

- Intrebat fiind de jurnalisti daca premierul Dancila se afla pe lista invitatilor la Sarbatorile Iasiului, primarul Mihai Chirica a replicat "nu"."Nu i-am trimis nicio invitatie doamnei premier din doua motive: nu pot sa nu ma detasez intr-un mod evident, sa am aceeasi conduita pentru doi…

- Consiliul National al PNL a inceput cu intonarea Imnului national si a Imnului Uniunii Europene. Klaus Iohannis va participa la reuniune incepand cu ora 18.00. In cadrul reuniunii vor mai sustine discursuri presedintele PNL, Ludovic Orban, secretarul general, Robert Sighiartau, liderul grupului europarlamentarilor…

- Consiliul National al Partidului National Liberal se reuneste, joi, la Romexpo, presedintele Klaus Iohannis urmand sa participe la reuniune. La Consiliul National al Partidului National Liberal,care se va desfasura incepand cu ora 16.00, vor participa peste 3.500 de membri PNL, parlamentari, primari…