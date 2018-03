Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept.

- Consilierul municipal Roxana Wring (USR) ii cere primarului general, Gabriela Firea, sa dispuna revenirea la componenta legala a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT), in sensul includerii unui specialist in monumente si patrimoniu, mentionand, totodata, ca a sesiza institutia…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a intreprins o vizita oficiala la Primaria municipiului Chișinau, unde a avut parte de o primire calduroasa din partea primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu.

- "Imi voi da demisia din toate functiile politice si raman simplu membru de partid. (..) Daca intr-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei nu se vor rezolva, eu imi dau demisia din toate functiile politice. Am stabilit cu doamna Dancila un calendar pentru toate problemele sensibile. Nu fac…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit miercuri, la sediul municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata în Bucuresti pentru a identifica oportunitati de implicare în proiecte de anvergura, a

- Aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, sustine primarul Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata Constitutiei.

- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a anunțat ca parinții care nu au cu cine sa iși lase copiii pe durata suspendarii cursurilor din invațamantul preuniversitar pot solicita sprijin prin depunerea unei cereri tipizate. Primarul General a anunțat anterior ca vor fi gasite…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca instituțiile de invațamant se vor inchide luni și marți, dar apoi a revenit cu o informație de ultima ora despre situația școlilor, gradinițelor și a facultaților!

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.

- In cadrul sedintei de Consiliu General ce a avut loc joi, Gabriela Firea a oferit informatii cu privire la proiectul tehnic pentru largirea strazii Fabrica de Glucoza. Edilul Capitalei sustine ca acesta a fost finalizat, iar lucrarile urmeaza a incepe in curand.

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importanta achizitie publica derulata de o autoritate locala din Romania. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi SA declarata castigatoare a licitatiei Primarul…

- Gabriela Firea anunța ca Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze dupa ce licitația privind achiziținarea lor s-a incheiat. Mijloacele de transport in comun valoreaza 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate.

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Un muncitor a fost prins sub o placa de beton in timp ce executa lucrari pe un santier. Potrivit ISU Ilfov-Bucuresti, muncitorii de pe santier efectuau lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran intr-o groapa de aproximativ un metru adancime, cand pamantul s-a surpat si l-a prins pe unul…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a fi analizate masurile ce se impun dupa ninsoare. La sedinta, au participat toti factorii implicati in programul de deszapezire din Capitala....

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe sensul de mers dinspre Lujerului catre intersectia cu Bulevardul Vasile Milea. Politistii recomanda soferilor sa circule atent, sa pastreze distanta legala si sa…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- 'Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare', a afirmat…

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu atrage atenția asupra faptului ca Bucureștiul a ramas de trei zile fara contract pentru gestionarea iluminatului public. Asta dupa ce contractul cu firma Luxten a expirat iar compania creata de Primarul General pentru acest scop nu a fost inca licențiata. Consilierul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) respinge acuzatiile lansate "in mod agresiv", in ultimele doua saptamani, la adresa taximetristilor care lucreaza legal in Romania si considera ca denigrarea taximetristilor licentiati are in spate mari interese financiare.…

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucuresti vor fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020.Citeste si: Tudose RUPE TACEREA: Ce spune premierul despre…

- Din bugetul alocat anul acesta Ministerului Transporturilor vor fi cofinantate inclusiv obiectivele Pasajul Domnesti, nodul rutier Centura Bucuresti (CB) – DN 4 (Oltenita), nodul rutier CB – DJ 401 (Berceni), Pasajul Mogosoaia pe Centura Bucuresti peste DN 1A, modernizarea centurii Bucuresti existente…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate.

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita neanuntata la spitalul de copii "Victor Gomoiu", pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. Primarul General, Gabriela Firea: "In primul trimestru al anului viitor, Bucurestiul va avea cel mai modern spital de pediatrie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Preafericitul Patriarh Daniel și primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, au participat, ieri, la deschiderea Centrului multifuncțional de sanatate “Sfantul Nectarie”. Aceasta noua clinica este singura unitate medicala in sistem ambulatoriu din sectorul 6 care…