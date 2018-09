Stiri pe aceeasi tema

- Flotila Romania Centenar, care a participat de curand la competitia The Great River Race, de pe Tamisa, poate fi admirata in perioada 21-23 septembrie 2018 si la Bucuresti, pe Dambovita, intre Podul Unirii si Biblioteca Nationala a Romaniei. Cei care stiu sa vasleasca si cei care vor sa invete sa vasleasca…

- Astfel, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai 2018 pana in data de 29 august au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind inregistrate…

- In aceasta dimineata, politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Prahova efectueaza 4 perchezitii, in Bucuresti, Giurgiu si Prahova, la persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. 22 de mandate de aducere vor fi puse in aplicare. La data de 8…

- Cinci jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi al judetului Dambovita - Detasamentul Mobil de Interventie (structura anti-terorista) sunt cercetati de Parchetul Militar din Bucuresti, dupa ce anul trecut au aparut intr-un videoclip filmat de manelistul Dani Mocanu, relateaza Adevarul.

- Primaria Capitalei vrea sa dea peste 1.500.000 de lei pentru organizarea unor evenimente cultural- artistice dedicate Zilelor Bucureștiului, in contextul Anului Centenarului Marii Uniri. Banii se vor duce pe “concerte muzicale susținute de catre artiști consacrați, intr-un cadru deosebit de atractiv,…

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe DN 71 Bucuresti - Targoviste, in urma unui accident rutier soldat cu moartea unui motociclist, a informat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane, scrie Agerpres. "Circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti - Targoviste,…

- Concurs de vaslit in canotca, pe malul Damboviței, are loc, sambata, in București. Zeci de iubitori ai sporturilor pe apa s-au inscris la competiția „Descopera Rowmania”, in speranța ca se vor califica in finala naționala care este organizata la inceputul lunii septembrie in Tulcea. Ivan Patzaichin,…

- F. T. Timp de doua zile (ieri și astazi), pe terenul de sport al Colegiului „Lazar Edeleanu” din Ploiești, Serviciile Voluntare și Private pentru situații de urgența din șase județe se intrec in cadrul concursurilor profesionale – faza interjudețeana, unde iși vor dovedi aptitudinile și calitațile de…