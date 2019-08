Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare multirol de tip Suhoi Su-30SM apartinand Flotei ruse a Marii Negre au facut exercitii cu munitie reala, simuland distrugerea navelor inamice, anunta autoritatile de la Moscova.„Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni de cautare si distrugere…

- Avioane militare de tip Suhoi SU-30sM, care aparțin Flotei ruse, au efectuat exerciții cu muniție reala in Marea Neagra. Autoritațile de la Moscova au anunțat ca in cadrul misiunii a fost simulata distrugerea navelor inamice. „Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni…

- Avioane militare multirol de tip Suhoi Su-30SM apartinand Flotei ruse a Marii Negre au efectuat exercitii cu munitie reala, simuland distrugerea navelor inamice, anunta autoritatile de la Moscova, potrivit Mediafax."Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni…

- Moscova a organizat exercitii cu tiruri cu rachete si avioane de lupta in largul Crimeii (anexate) in Marea Neagra, cu numai cateva zile inaintea alegerilor legislative anticipate de duminica din Ucraina, sustinand ca acestea au fost manevre planificate din timp, potrivit media ruse. Echipajul de lupta…

- O importanta concetrare navala a NATO a demarat alaturi de vase de lupta ale Ucrainei exercitiul multinational „Sea Breeze 19”. In flota aliata se afla trei nave romanesti, dar si doua vase de lupta americane, iar Moscova a avertizat, oarecum iritata, ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare…

- Aviatia navala a Flotei Rusiei din Marea Neagra desfasoara joi in Crimeea exercitii cu lansari de rachete, a anuntat un purtator de cuvant al flotei ruse cu baza in Sevastopol, Aleksei Ruliov.

- Armata rusa urmeaza sa elaboreze un nou concept de razboi. Despre acest lucru a declarat Serghei Șoigu, ministrul Apararii de la Moscova, la deschiderea unei conferințe pe teme teoretice și practice cu participarea inalților responsabili ai forțelor armate ruse.

- Rusia a transferat trupe si echipamente militare suplimentare in fosta regiune ucraineana Crimeea, intensificand influenta in zona Marii Negre si in Orientul Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, anunța MEDIAFAX.Rusia a transferat trupe, avioane militare si…