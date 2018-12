Stiri pe aceeasi tema

- Doua fregate ale Flotei ruse din Marea Neagra au efectuat exercitii militare antisubmarin in Marea Mediterana, anunta Fortele Navale ruse, conform site-ului agentiei Tass preluat de mediafax. Fregatele Amiral Makarov si Amiral Essen au simulat operatiuni de cautare a submarinelor inamice,…

- In ultima perioada, Fortele aeriene ale Federatiei Ruse au executat mai multe misiuni in spatiul aerian international aferent Marii Negre, inclusiv in proximitatea spatiului aerian national, insa pilotii rusi au fost atenti si nu au intrat in spatiul aerian al Romaniei.

- Rusia a trimis, luni, un avion de vânatoare pentru interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, în zona internationala a Marii Negre, anunta armata Statelor Unite, denuntând o actiune "iresponsabila" a Moscovei.

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti. Sedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata problemelor…

- Doua submarine militare ruse au initiat, miercuri, o serie de exercitii in Marea Neagra, anunta Flota militara rusa din aceasta zona, conform site-ului agentiei Tass, preluat de Mediafax. „Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de…

- Din Constituția Ucrianei vor fi eliminate articolele care permit desfașurarea flotei ruse in Crimeea, a anunțat astazi președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, in discursul anual catre Parlament. Vorbind de la tribuna Radei Supreme de la Kiev, Poroșenko a explicat ca dupa ce peninsula anexata va reveni…