- Fortele navale ruse au trimis o nava sa supravegheze distrugatorul american USS Donald Cook dupa ce a intrat, sambata, in apele Marii Negre, a anuntat Centrul National de Operatiuni de Aparare al Federatiei Ruse .

- Flota rusa a Marii Negre urmareste activitatile navei militare americane USS Fort McHenry, care se afla in portul Constanta, a anuntat luni dupa amiaza Ministerul rus al Apararii, scrie Antena3.ro. Nava americana se afla in Marea Neagra de duminica seara de la ora 21.00. Luni la ora 9.30 8.30, ora Romaniei…

- Cu cateva sute de puscasi marini la bord, nava americana de desant USS Fort McHenry a intrat in Marea Neagra si, in cursul zilei de luni, a ajuns in Portul Constanta unde va stationa timp de trei zile in Terminalul „Pasagere”. Anuntata oarecum inca din luna noiembrie, sosirea navei americane face parte…

- Trei nave militare urmeaza sa intre in dotarea Flotei ruse a Marii Negre in luna decembrie, iar o alta la inceputul anului urmator, a declarat viceamiralul Alexander Moiseyev, informeaza agenția de știri Tass, conform Mediafax."Pana la finalul anului, vom accepta nava Orekhovo-Zuyevo, dragorul…

- Criza dintre Ucraina si Rusia, incheiata cu anexarea Crimeei, oficializata la 21 martie 2014, a avut un impact major asupra fortelor navale ale Ucrainei. Navele Flotei ucrainene la Marea Neagra, cu baza la Sevastopol, au fost confiscate, la fel ca si cele situate in nord-vestul peninsulei, in Lacul…

- Incidentul din stramtoarea Kerci a intensificat relațiile deja tensionate dintre Rusia și Ucraina. situația a fost analizata de un general american, care susține ca Vladimir Putin ar dori sa instituie o noua Cortina de Fier la Marea Neagra.

- Rusia este tot mai agasanta si incearca in forta sa se impuna in zona Marii Negre. Concret, avioanele de lupta rusesti sunt surprinse tot mai des de fortele NATO in proximitatea spatiului aerian al Romaniei, deci si al aliantei. Mai grav, Moscova a accelerat demersurile de modernizare si redimensionare…