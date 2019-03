Flota japoneză va vâna 127 de balene în apele de coastă ale ţării O nava japoneza a plecat vineri sa se alature unui grup de vase care vor vana 127 de balene in apele de coasta ale Japoniei, in pofida criticilor internationale, a informat agentia de presa Kyodo, citata de dpa.



Aceasta va fi ultima misiune a ceea ce Japonia numeste "programul sau de cercetare stiintifica" inainte ca tara sa se retraga din IWC (Comisia Internationala privind Vanatoarea de Balene) si sa reia uciderea cetaceelor in scopuri comerciale in luna iulie pentru prima data in 31 de ani, a raportat Kyodo.



Nava a parasit orasul vestic Taiji pentru a vana balene minke…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

