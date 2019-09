Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, cazul lui Florinel, un copil sarman din Murgeni, județul Vaslui, a starnit un val de revolta. Micuțul s-a stins din viața, dupa ce a așteptat mai bine de jumatate de ora pe carosabil, fara ca nimeni sa intervina. Fusese lovit de o autoutilitara in timp ce traversa strada și in loc…

- REACTIE… Cazul dramatic de la Murgeni in care un copil a fost lasat sa isi dea ultima suflare pe asfaltul unei strazi din oras, se lasa cu politisti anchetati. Imaginile aparute in spatiul public, cu Florinel care a zacut in strada mai bine de 40 de minute intr-o balta de sange, fara a primi ajutor,…

- Un copil in varsta de patru ani a fost lovit de o autoutilitara, in orasul Murgeni, județul Vaslui, in timp ce incerca sa traverseze strada. In loc sa incerce sa il ajute și sa il duca la un spital aflat in apropiere, mai mulți oameni l-au filmat cu telefoanele mobile.

- Spirit civic?! Un baiețel din Murgeni, Vaslui, in varsta de patru ani, a aparut pe șosea de dupa un autoturism parcat langa trotuar. Micuțul a fost accidentat de mașina de teren a unui inginer care nu a mai putut sa-l evite. Copilul a ramas pe asfalt timp de 40 de minute, deși la 300 de metri distanța…

- SPECTACOL MACABRU SOCANT… Indiferenti, fara suflet si fara pic de spirit civic! Asa s-au comportat oamenii din Murgeni, ba chiar si politistii care l-au vazut pe bietul Florin, baietelul de 4 ani accidentat marti seara. Cu capul zdrobit si intr-o balta de sange, micutul a fost lasat peste 40 de minute…

- SCANDALOS… In mijlocul unui imens scandal legat de raspandirea pestei porcine africane de catre un politist de frontiera din Murgeni, autoritatile din acest oras au luat, ieri, decizia incredibila de a sarbatori ziua orasului, riscand astfel raspandirea focarului de pesta porcina in tot judetul. Cazul…

- Crima odioasa petrecuta la Vaslui! O femeie, in varsta de 54 de ani, și-a injunghiat partenerul de viața și apoi, culmea, a plecat la niște vecini și l-a lasat pe acesta sa se zbata in agonie.