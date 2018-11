Stiri pe aceeasi tema

- Moment deplorabil pentru imaginea FCSB in minutul 30 al partidei cu Poli Iasi, din Copou. La scorul de 0-0, dupa ce a executat lamentabil o lovitura libera dintr-o pozitie buna, Florinel Coman a fost protagonistul unei scene cu accent golanesc. Pentru ca mai multi dintre jucatorii...

- Partida dintre Astra Giurgiu și Poli Iași a oferit un moment inedit. Camerele TV au surprins doi spectatori care au ațipit in timpul primei reprize. Prima repriza dintre Astra și Poli Iași nu a avut tocmai ritmul dorit de fanii prezenți in tribunele arenei Marin Anastasovici. In minutul 28, chiar dupa…

- Au fost momente dramatice la meciul dintre CSU Craiova și Poli Iași, jucat vineri in capitala Moldovei. Un jucator oltean s-a prabușit inconștient pe teren, dupa o lovitura extrema, aplicata de un adversar. Din fericire, fotbalistul și-a revenit.

- Poli Iasi a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Singurul gol al partidei a fost reusit de costaricanul Dylan...

- GALERIE FOTO | Bratu si-a iesit din minti si l-a certat pe Nistor in timpul meciului! Capitanul lui Dinamo a raspuns chiar pe teren si a fost schimbat la pauza. Dialog incins intre cei doi + de unde vede partida fotbalistul

- Desi a marcat golul de 1-0 al FCSB-ului in Gruia, Florinel Coman (20 de ani) nu a scapat de criticile patronului. Schimbat de Nicolae Dica in repriza a doua pentru ca avea probleme fizice, "Mbappe" e facut praf pentru ca fumeaza, obicei care, crede Becali, il impiedica sa se exprime...

- FCSB s-a incurcat cu FC Botoșani, cele doua remizand la Voluntari, scor 2-2. Liderul la zi din Liga 1 a avut 2-0 dupa doar 21 de minute, insa s-a vazut egalata pe final dupa o repriza secunda horror. Dennis Man și Florinel Coman au fost cei mai buni jucatori ai lui Nicolae Dica, ambii primind nota 7.…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA) se infrunta in primul tur de la US Open. Comentatorii britanici nu au facut fața prea bine relatarii celor petrecute pe terenul "Louis Armstrong", confundand Romania cu Bulgaria. ...