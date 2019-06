Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a obținut o victorie istorica in fața Angliei U21, scor 4-2. Florinel Coman (21 de ani), atacantul celor de la FCSB, a fost omul care a decis partida cu o „dubla". Florinel Coman, introdus in minutul 63 in locul lui Andrei Ivan, a obținut o lovitura de la 11 metri și a marcat in prelungiri.…

- Selectionerul nationalei under 21, Mirel Radoi, a declarat dupa victoria de la Euro-2019 din meciul cu Anglia, scor 4-2, ca el si jucatorii vor sarbatori ca si cum ar fi castigat o finala. El a mentionat ca repriza a doua li se datoreaza total jucatorilor si ca Florinel Coman si-a asigurat un loc de…

- Romania U21 a invins, la Cesena, 4-2, selectionata Angliei, in etapa a doua a grupei C de la EURO 2019. Elevii lui Mirel Radoi s-au impus si in prima etapa, 4-1 cu Croatia, si sunt pe primul loc in clasament, cu sase puncte. Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a reacționat la finalul jocului.Becali…

- Romania U21 și Anglia U21 se infrunta acum in grupa C de la Euro 2019. Momente speciale cu miile de fani romani la Cesena: au aplaudat la scena deschisa „God Save the Queen" și le-au dat aripi „tricolorilor" lui Mirel Radoi. Anglia U21 - Romania U21 e liveTEXT AICI! Atmosfera superba și pe stadion,…

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, a inlocuit mereu fotbaliști in primul "11" doar la accidentari ori suspendari: diseara ar trebui sa intre doar Florinel Coman in locul lui Andrei Ivan. Romania U21 joaca azi, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro…

- Romania U21 joaca astazi al doilea meci de la EURO 2019, cel contra reprezentativei similare al Angliei. Partida se va disputa de la ora 19:30, pe Stadionul „Dino Manuzzi" din Cesena și va fi transmisa pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 19:30 » Romania U21 - Anglia U21 ECHIPELE PROBABILE…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // Mirel Radoi a recunoscut ca introducerea lui Ivan a fost o mutare de ultim moment, iar cu Anglia va intra Florinel Coman. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...