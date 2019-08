Fotbalistul Florinel Coman a declarat, joi seara, ca eliminarea echipei FCSB din Liga Europa de catre formatia Alaskert ar fi fost cea mai mare rusine, potrivit news.ro.

Citește și: Adrian Nastase arunca-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevarul din spatele cortinei

“Da, ne-a fost frica. Cand am luat acel cartonas rosu si ne-au dat golul trei ne-a fost teama. Dar am intrat in repriza a doua cu gandul de a marca si a fost bine. Am facut niste greseli astazi si era sa ne coste. Am intrat sa ne calificam in aceasta seara, important este ca ne-am calificat. Cu Botosani am facut un…