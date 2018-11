Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Ministerul Educatiei va introduce la Evaluarea Nationala si Bacalaureat, chiar din acest an scolar, subiecte grila in proportie de 40%, a starnit o adevarata dezbatere la nivel national. In timp ce reprezentantii Ministerului Educatiei sustin ca decizia urmareste uniformizarea, corectarea…

- Daca, pana in luna august 2018, locatarii a doar 64 de asociatii de proprietari au beneficiat de sacul galben, de acum incolo toate asociatiile din municipiu, adica in jur de 280, vor fi prinse in acest proiect. Reamintim ca, in primii ani de implementare a sistemului de colectare selectiva, au beneficiat…

- Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau a primit din partea Ministerului Educației titlul de „Colegiu Național”. Potrivit directorului Cristian Iacob, ordinul de ministru a sosit astazi pe adresa instituției de invațamant, ca urmare a solicitarii facute de conducerea liceului la finalul anului trecut.…

- Sindicatului Invatamantului Preuniversitar (SIP) Buzau a intentat noi procese impotriva scolilor si, implicit, a Ministerului Educatiei. Doua dintre problemele invocate de reprezentantii profesorilor buzoieni vizeaza calcularea gresita a sporurilor si faptul ca gradatia de merit nu se plateste personalului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit vineri, la sedinta CExN al partidului vot majoritar de incredere la sefia formatiunii, au relatat surse politice pentru MEDIAFAX. Astfel, 60 de voturi au fost pentru sustinerea lui Liviu Dragnea, fata de 8 impotriva.

- Dupa revenirea in functii, in urma deciziei judecatoresti, a intregii conduceri a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, noi schimbari apar in organigrama institutiei. In urma cu doua luni, Florina Stoian a revenit in functia de inspector general, alaturi de adjunctele Nella Wamsiedel si Daniela…

- Dosarul retrocedarii cu cantec a peste 5.000 de hectare de padure de la Gura Teghii ajunge pe mana judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, la Curtea de Apel Ploiesti s-au pronuntat sentintele pe fond in aceasta cauza. Primul termen in apel este 18…

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…