Florin Zamfirescu se retrage din teatru: ”Nu mi-am imaginat că o să trăiesc 70 de ani” Florin Zamfirescu este o emblema a teatrului romanesc, un mare actor pe care am avut onoarea de a-l admira in roluri memorabile in diferite producții cinematografice: “Filip cel bun”, “Dincolo de pod”, “Actorul și salbaticii”, “Iarba verde de acasa”, “Moromeții”, “Napasta”, “Moartea domnului Lazarescu”, dar și pe micul ecran, o scurta perioada de timp, in telenovela fenomen “Inima de țigan”. Florin Zamfirescu și-a anunțat retragerea din lumea teatrului intr-o emisiune de televiziune. Dupa o cariera impresionanta, recunoscator pentru tot ceea ce a realizat, actorul se gandește sa-i spuna adio scenei: “Am… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

