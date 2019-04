Stiri pe aceeasi tema

- Florin Zamfirescu implinește maine, 12 aprilie, varsta de 70 de ani. Indragitul actor a facut, in stilul sau caracteristic, cateva declarații despre aniversarea sa. Florin Zamfirescu a fost casatorit timp de 21 de ani cu actrița Catalina Mustața, de care a divorțat in anul 2012, iar de șase ani, traiește…

- Iubita politistului Bogdan Dumitrescu, cel care, ranit grav in noaptea de 31 ianuarie 2018, si-a pierdut in cele din urma viata pe patul de spital, a fost retinuta, miercuri, 10 aprilie 2019, de procurori.

- ■ inculpatul si-a impuscat nevasta in zona pieptului cu o arma artizanala ■ apoi a plecat la un salas, aflat la mica distanta ■ a fost gasit de anchetatori dupa urmele lasate in zapada ■Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirerea penala si l-au trimis in judecata…

- Astazi este o actrița celebra in toata lumea și duce o viața minunata, insa Charlize Theron a trecut prin clipe de coșmar in adolescența din cauza tatalui ei care le teroriza pe ea și pe mama sa. Vedeta a decis sa vorbeasca acum și despre momentul cand mama sa l-a impușcat mortal pe tatal ei. La doar…

- La cercetarile in cazul barbatului gasit mort intr-un autoturism, vineri seara, participa si ofiteri de la Directia de Investigatii Criminale din IGPR, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie J...

- Un barbat a fost impușcat in ochi, dupa ce patru minori au dat buzna intr-o casa. Baieții au amenințat stapanul casei cu o arma, pentru ca acesta sa le ofere bani și bunuri materiale.Jaful a avut loc in satul Aluatul, din raionul Taraclia.

- Un baiețel de patru ani din Washington, SUA a gasit in o arma sub salteaua din casa și și-a impuscat mama in fața. Femeia de 17 de ani era insarcinata in opt luni. Femeia a fost dusa...

- Autoritatile sarbe au reusit sa dejoace un complot pentru uciderea lui Vladimir Putin cu o zi inainte de vizita liderului rus in Belgrad. Politistii sarbi au anuntat ca au arestat un suspect, simpatizant al gruparii teroriste Stat Islamic, intr-o localitate din sud-vestul tarii. In momentul in care…