Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias a avut o reactie dura dupa ce gurile rele au spus ca sotul ei, Florin Tecar, ar fi inselat-o. Fosta concurenta de la "Insula Iubirii" vrea sa ajunga chiar in fata legii, in urma acuzatiilor grave care i s-au adus barbatului care i-a devenit sot chiar in urma cu cateva zile.

- Viitorul soț al Mirelei de la „Insula Iubirii” a postat pe contul de socializare o imagine in care apare ținandu-i mana pe burta brunetei, iar alaturi a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Florin Tecar, iubitul Mirelei Banias, a publicat imaginea pe rețelele de socializare. In poza apar cei…

- Dupa emisiunea „Insula Iubirii”, Mirela Banias, una dintre cele mai controversate concurente, și-a gasit fericirea in brațele lui Florin Tecar. Recent au inceput și pregatirile pentru nunta, iar bruneta pare ca se confrunta cu o mare problema! A marturisit chiar pe contul personal de Instagram.

- Mirela Baniaș a participat in weekend la un eveniment important din viața actualului ei iubit, Florin Tecar. Acesta și-a aniversat fiica. Fiica lui Florin Tecar, Adina, a implinit 14 ani, și a avut parte de o petrecere pe cinste. Adolescenta a primit multe cadouri, dar și un tort special, care a avut…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la Insula Iubirii, a anunțat, pe o rețea de socializare ca face angajari. Mirela Baniaș și-a deschis un atelier și este in cautare de personal. Pe contul sau de Facebook, bruneta a anunțat ca angajeaza croitorese. Mirela Baniaș a expolicat ca și ea va munci alaturi de…

- Mirela Baniaș, cunoscuta telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blonda in fața prietenilor sai din mediul online. Transformarea este spectaculoasa. Pe contul sau de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie in care apare așa cum o știe toata lumea, și anume…

- Mirela Baniaș a oferit detalii despre modul in care a fost ceruta in casatorie de Florin Tecar, actualul ei iubit. Momentul a fost unul inedit. "Imi doream sa ajung la scufundari si intr-o zi mi-a zis sa mergem. Atunci, el avea totul planuit. Sampanie, fotograf. In ziua respectiva am zis sa stam la…

- Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" este mai fericita ca niciodata! Fericirea se datoreaza barbatului care ii va deveni sot, Florin Tecar. Bruneta a dorit ca toata lumea sa afle ca dragostea pluteste in aer in casa lor, si cum altfel daca nu prin intermediul catorva mesaje siropoase?