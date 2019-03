Stiri pe aceeasi tema

- TAROM are un nou director general. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a TAROM s-a reunit miercuri seara și a numit un nou Consiliul de Administrația la compania aeriana naționala, iar joi ministrul Transporturilor l-a numit director general al TAROM pe Florin Susanu (foto).Mandatul fostului…

- Consiliul de Administratie al Patria Bank a anuntat ca Daniela Iliescu va ocupa pozitia de director general incepand cu 1 aprilie 2019, ea urmand sa il inlocuiasca pe actualul sef al bancii, Bogdan Merfea.

- Așa cum PUTEREA anunța inca de marți, Consiliul de Administrație al CFR SA, a decis noul director general al companiei, in persoana lui Costin Mihalache, consilier de stat pentru infrastructura in echipa premierului Viorica Dancila....

- Ședința de maine a Consiliului de Administrație de la compania CFR SA se anunța destul de interesanta, pentru ca cei patru membri ai boardului administrativ - Viorel Crețu, Șerban Raicu, Marius Pițigoi și Nicoale Teodorescu, trebuie sa decida daca ii mai prelungesc sau nu cu inca doua luni mandatul…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu l-a primit, astazi, pe Veaceaslav Untila, unul din cei patru candidați pentru funcția de Director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), selectați in urma concursului desfașurat de Comisia economie, buget…