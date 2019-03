Florin Susanu, noul director al Tarom

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat ca joi va avea loc o intrunire a unui nou Consiliu de Administratie al Tarom si va fi numit un nou director general. El a refuzat sa spuna numele acestuia, precizand insa ca este "un om care tine cu Tarom-ul" si o persoana din acest domeniu, "un om de…

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Potrivit acestuia, miercuri seara va fi ales un nou Consiliu de Administratie la TAROM, din care vor face parte "oameni cu greutate…

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, informeaza Agerpres.Citetește și: Darius Valcov a depus DENUNȚ impotriva lui Liviu Dragnea, anunța Victor Ponta:…

- TAROM va avea un nou director general. Potrivit unor surse guvernamentale Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a TAROM s-a reunit miercuri seara și a numit un nou Consiliul de Administrația la compania aeriana naționala. In cursul zilei de joi noul CA va desemna un nou director general. Noul director…

- Constructia aeronavelor Boeing 737 MAX din contractul TAROM va incepe la sfarsitul anului 2020 - inceputul lui 2021, iar daca vor fi constatate anumite probleme acestea vor fi rezolvate, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, potrivit Agerpres. "Agentia Europeana de Siguranta…

- Constructia aeronavelor Boeing 737 MAX din contractul TAROM va incepe la sfarsitul anului 2020 - inceputul lui 2021, iar daca vor fi constatate anumite probleme acestea vor fi rezolvate, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei…

- Daniel Suciu, noul ministru al Dezvoltarii Regionale, este absolvent de drept, a profesat ca ziarist, a fost numit consilier judetean la Bistrita-Nasaud, iar in Parlament a condus grupul parlamentar al PSD. Acesta nu are niciun fel de experienta in domeniul administratiei. Suciu s-a nascut la 7 noiembrie…

- Premierul Viorica Dancila nu a dorit sa vorbeasca, inainte de CExN, despre propunerile pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii. Daniel Suciu e favorit sa preia portofoliul de la Dezvoltare, iar Razvan Cuc revine la Transporturi."Sa vedem ce spune CEx-ul, avem si noi nevoie de un…