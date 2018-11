Florin Stoican, initiatorul Parcului Natural Vacaresti: Niciodata nu am considerat ca mergem la munca atunci cand umblam prin paduri sa masuram arborii batrani #Interviu

Florin Stoican conduce o schimbare de mentalitate in Romania, construind sisteme functionale in jurul ariilor protejate din Romania. A infiintat cu succes Parcul National Buila-Vanturarita in judetul Valcea si Parcul Natural Vacaresti in capitala, ambele la initiativa cetateneasca, o realizare inedita in Romania.



Mai mult, cu ajutorul comunitatii formate de el la Buila, a creat un impact economic local de 30 milioane euro, protejand in acelasi timp valorile culturale si naturale. Numarul de turisti din Buila a crescut in cativa ani de la cateva sute la peste 25.000 pe an.



Din…