- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in turul II al turneului Australian Open, primul Mare Slem din 2019. In runda inaugurala a concursului de la Melbourne, sportiva noastra a invins-o pe Kaia Kanepi (33 de ani), pozitia 70 in clasamentul mondial, reprezentanta Estoniei, in trei seturi,…

- Simona Halep 27 de ani, 1 WTA debuteaza marti dimineata in turneul de la Australian Open. Liderul mondial o infrunta pe estona Kaia Kanepi 33 de ani, 71 WTA , scrie antena3.ro.Partida se va juca pe Arena Margaret Court si va incepe in jurul orei 10:00, fiind prima din sesiunea de seara. Pe aceeasi arena…

- Australian Open 2019, primul turneu de Grand Slam al anului, incepe duminica noapte, iar la finalul competiției, Simona Halep, locul 1 WTA, poate fi detronata. 10 jucatoare au fiecare șansa sa treaca in locul Simonei pe primul loc al clasamentului mondial dupa Australian Open. Pentru a asalta cu adevarat…

- SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN 2019 // Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, și-a aflat in aceasta dimineața adversara din primul tur al turneului de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Jucatoarea noastra o va infrunta pe estona Kaia Kanepi, 33 WTA, 33 de ani, jucatoare care a eliminat-o pe…

- 2018 a fost cel mai bun an din cariera de pana acum a Simonei Halep. Marea campioana a Constantei a incheiat si anul trecut pe locul intai in clasamentul mondial si, in plus, a cucerit primul ei trofeu de Mare Slem, la Roland Garros. Palmaresul din 2018 al Simonei cuprinde trei turnee castigate Shenzhen…

- Irina Begu, locul 67 WTA, a anuntat pe contul sau oficial de Facebook incheierea colaborarii cu antrenorii, Artemon Apostu Efremov si Adrian Cruciat, cei care i-au fost aproape in ultimii cinci ani, si tot pe contul personal de Facebook a anuntat si echipa cu care va lucra in 2019. "Am incheiat…

- Australianul Darren Cahill, care a pregatit o in ultimii ani pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018, transmite Agerpres.roIn acest an, Cahill a ajutat o pe Halep sa castige primul sau titlu de Mare…

