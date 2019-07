Cand actele de stare civila intocmite de autoritatile straine au putere doveditoare in tara

Cetatenii romani trebuie sa aiba in vedere ca actele de stare civila intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane, transmite… [citeste mai departe]