- Cotidianul Marca a lansat un mesaj puternic in aceasta dimineața pentru jucatorii Madridului, inaintea Clasicului cu Barcelona, din manșa secunda a semifinalei Copei del Rey (1-1 in tur). Partida se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00, și va fi in direct la TV Digi Sport. Pe coperta alba, citatul…

- Un grup de copii au oferit cel mai emotionant moment in editia din 22 februarie a emisiunii „Romanii au talent“, starnind nu doar aplauze si laude, ci si lacrimi pentru ca au predat o adevarata lectie de viata.

- Cel mai asteptat eveniment sportiv al anului in Statele Unite s-a incheiat duminica seara (3 februarie). Spectacolul principal la Super Bowl 2019 s-a desfașurat pe teren, unde New England Patriots s-a impus in fața echipei Los Angeles Rams. Dar unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost…

- Reprezentantii companiilor PayPal si Mastercard au scos in evidenta, in cadrul intalnirii Forumului Economic Mondial de la Davos, beneficiile unui parteneriat realizat intre companiile FinTech si banci.

- Majoritatea parinților au senzația ca, dupa ce iși termina ziua de munca, intra in schimbul doi. Dar Serena Williams are un mesaj puternic pentru ei. „Mamicia” se poate impaca cu jobul daca ținem cont de cateva sfaturi pe care nu le ofera sportiva. Jucatoarea de tenis a revenit in forța pe teren, dupa…

- Din cuprins: Ce spune Messi despre locul 5 pe care s-a clasat la Balonul de Aur și despre a 5-a Gheata de Aur caștigata in cariera Secretul execuțiilor de senzație și de ce e mai greu sa transformi un penalty decat sa marchezi din lovitura libera Cum vede revenirea la sistemul 4-3-3 și ce crede despre…

- Betty Stoian a facut dezvaluiri emoționante despre mama ei, care a murit in urma cu mulți ani. Interpreta a marturisit ca se roaga zilnic la cea care i-a dat viața, atunci cand iși dorește ceva. „De fiecare data cand imi doresc ceva foarte mult, ma rog la ea (n.r. mama ei), nu ma rog la Dumnezeu. Sunt…

- Gabi de la „Insula Iubirii” s-a saturat de criticile aduse lui și fostei iubite, Andreea, așa ca acesta le-a transmis tuturor un mesaj, la doar cateva zile dupa incheierea show-ului. Fostul concurent de la Antena 1 a vrut sa lamureasca situația și le-a cerut oamenilor sa nu il mai judece pe el sau pe…