- Toata lumea știe regula numarul 1 in calitate de invitata la o nunta: sa nu te imbraci in alb. Laurette insa nu a respectat-o și a venit intr-o ținuta alba tip sirena, in care ai fi putut lejer sa o confunzi cu mireasa.

- Brigitte Sfat a aratat spectaculos in rochie de mireasa la nu nta cu cel de-al patrulea soț al ei, Florin Pastrama. Rochia aleasa de Brigitte Sfat a fost una stil prințesa, cu un decolteu adanc, care i-a venit perfect. Rochia de mireasa a lui Brigitte Sfat a avut o trena lunga de trei metri și a costat…

- Imediat dupa nunta, Florin Pastrama și soția sa, Brigitte Sfat, vor pleca in luna de miere. Fratele lui Florin a dezvaluit ca aceștia s-atr putea sa nu plece singuri. Brigitte Sfat și Florin Pastrama vor petrece luna de miere pe o insula. Deocamdata nu se știe daca mirii vor plece singuri sau insoțiți…

- Diana, una dintre cele mai bune prietene ale lui Brigitte Sfat, a oferit detalii despre nunta vedetei cu Florin Pastrama. Diana a povestit, la Antena Stras, ca tradițiile de nunta se vor ține doar la Florin pastrama acasa, nu și la Brigitte Sfat. "La ea acasa nu este cu traditii, la Florin acasa va…

- Brigitte Sfat are un voal lung și o diadema impresionanta la nunta sa de azi cu Florin pastrama, cel care ii este cel de-al patrulea soț. In ziua in care are loc cununia religioasa, Brigitte Sfat a mers a la un salon de infrumusețare pentru a se coafa și pentru a-și aranja voalul. Bruneta și-a prins…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au dat detalii despre nunta pe care urmeaza sa o faca. Cei doi au anunțat cați invitați vor avea și cine va intreține atmosfera la petrecere. Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama, se pregatesc de nunta care va avea loc vara aceasta. Daca cununia civila au sarbatorit-o…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au pus nunta pe 7 iulie, dar cununia civila se preconizeaza a fi chiar luna aceasta. Iar lista de invitați este una marișoara, nu mai puțin de 350 de persoane fiind in atenția celor doi pentru a le fi aproape intr-o noapte care se vrea de vis, scrie Cancan. Brigitte…