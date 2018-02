Stiri pe aceeasi tema

- Mariuca este o fetita care pana la 11 ani a fost incercata de viata. Mai intai, micuta a fost abandonata de mama naturala intr-un centru de plasament, de unde a fost infiata de Luminita Anghel, apoi Angelica, cea care i-a dat viata, si-a vrut fata inapoi. Scandalul a fost intens mediatizat, iar fetita…

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Cele trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, care l-au filmat in timpul orei de religie pe profesorul preot, acuzandu-l de comportament indecent, s-au ales cu o mustrare scrisa s...

- Un tren marfar incarcat cu motorina a deraiat. Trei vagoane au iesit de pe sine, iar un al patrulea s-a rasturnat intr-o rapa. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Iar pompierii ajunsi la...

- La intrebarea jurnalistilor care o insotesc in vizita oficiala in China, Theresa May a declarat: ''Inainte de toate sunt in slujba tarii mele si a partidului meu. Nu sunt genul de om care sa renunte si exista o munca de durata de facut''.''Aceasta activitate consta in a obtine cel mai bun…

- Guvernul Viorica Dancila a devenit primul Executiv post-decembrist care renunța la paza SPP, singurul serviciul secret specializat in protecția demnitarilor. Premierul a clarificat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, situația aparuta dupa ce principalul partidul de guvernamant a acuzat SPP-ul…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Scandalul de divort dintre Laurette si Ciprian Nistor pare sa fi intrat in linie dreapta. In ciuda faptului ca soțul ei, inchis la penitenciarul Gherla, a facut tot posibilul ca sa o recucereasca pe senzuala bruneta, aceasta a luat o noua decizie. De data aceasta, modelul de ciocolata este mai hotarata…

- Decizie incredibila luata de australianul Darren Cahill, tehnicianul Simonei Halep. Acesta s-a hotarat sa renunte la contractul cu sponsorul de echipament sportiv Adidas. Cahill a spus ca a luat aceasta decizie in semn de loialitate fata de Simona Halep, dupa ce contractul sportivei cu brandul german…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Curtea Constitutionala va lua astazi o decizie cu privire la controversatele Legi ale Justitiei. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii Consiliului Superior…

- Cu divorțul stabilit, manelistul Nicolae Guța nu pare sa fi așteptat prea mult pentru a se reorienta. Și, cum artistul pare sa sa nu iși mai doreasca sa faca tot felul de experimente cand vine vorba de viața lui de familie, pare-se ca a luat o decizie cat se poate de serioasa.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt constienti de frumusetea rapitoare a fetitei lor, asa ca astazi au luat o decizie importanta. Victoria poate fi gasita de acum inainte pe retelele de socializare, pe contul ei propriu.

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a efectuat marți seara o vizita de o ora și jumatate la Ministerul de Interne, unde a avut o discuție cu ministrul Carmen Dan. Pe langa aspectele legate de codul galben de vreme rea și pregatirile necesare, Fifor a abordat la MAI și problema șefului Poliției,…

- Decizia integrala cu privire la respingerea recursului in anulare a avocaților fostului premier este scrisa pe 132 de pagini Plenul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție a publicat astazi, 15 ianuarie, decizia integrala in dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat la 9 ani de pușcarie…

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Interne face…

- Gica Hagi a luat o decizie la care nimeni nu se astepta. "Regele" vrea sa-si repatrieze fiul, pe Ianis, care nu a jucat deloc la Fiorentina, iar pentru asta e dispus sa achite suma de 2 milioane de euro. O suma incredibil de mare pentru un club mic, precum Viitorul.

- Devenita o prezența constanta pe micile ecrane, simpatica Adriana Bahmuțeanu a luat, la inceput de an, o decizie incredibila. Mai exact, vedeta se retrage din televiziune, renunțand sa mai apara in emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars.

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a stabilit data cand se va casatori cu iubitul ei, Catalin Vișanescu. Betty Salam traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu . Cei doi se ințeleg atat de bine incat au decis sa se casatoreasca. Betty salam a dezvaluit, in cadrul…

- Decizie neașteptata luata de Televiziunea Romana! Comitetul Director al postului public a respins aproape toate colaborarile externe ale jurnaliștilor. Astfel, o serie de angajați de la sport, care comentau pentru posturi ca DigiSport, Look TV sau Eurosport nu au primit aprobarea pentru a colabora…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a menținut rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% pe an. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis, la ultima sa ședința din acest an privind politica monetara, sa mențina ratele de dobinda…

- Vocea Romaniei, finala 2017! Ana Munteanu, Andrada Crețu, Meriam Jane Ndubuisi și Zsuszana Cerveni s-au luptat, vineri seara, pentru marele premiu.Caștigatoare a fost Ana Munteanu! Ea a pus mana și pe marele premiu, de 100.000 de euro! Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație…

- Potrivit unui actul normativ adoptat de Guvern, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzator. Prin excepție, pentru activitatea desfașurata de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul…

- Orange, Vodafone si UPC, operatori telecom care au impreuna peste 7.000 de salariati, vor mentine veniturile nete ale angajatilor in 2018 la acelasi nivel din 2017, potrivit datelor furnizate de companii.

- Decizie in cazul Rieu-Zamfir! Judecatorii Tribunalului Roermond au hotarat astazi sa anuleze amenda primita de violonistul Andre Rieu partea Inspectoratului Olandez de Munca. El ar fi trebuit sa plateasca 116.550 de euro pentru prestația cantareților de nai, minori, la 7 concerte ținute in vara lui…

- Logodnica lui Keo, Alexandra, cunoscuta in lumea showbiz-ului drept Misty, pare sa fi intrat intr-un con de umbra. Cel puțin din punct de vedere al carierei muzicale, blondina trece acum prin momente cat se poate de dificile.

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocata presedintelui PSD, Flavia Teodosiu.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un om de o speța JEGOASA! Un JEG! ”Din punctul…

- Ioana Basescu, fiica cea mare a actualului senator Traian Basescu, iși permite sa renunțe la 100.000 de euro, pe care i-a imprumutat, in trei tranșe, firmei sale de consultanța. Asta, in condițiile in care toate terenurile agricole de la Nana, achiziționate in anul 2013, se afla sub sechestru penal…

- Uniunea Europeana a prelungit cu cinci ani autorizarea controversatului erbicid glifosat, suspectat ca ar fi cancerigen. Decizia este surprinzatorare, intrucat a fost luata cu limita majoritatii de...

- Veteranul portar Gianluigi Buffon a decis recent sa se retraga de la nationala Italiei, dupa ce ”Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia, fiind eliminata de Suedia la...

- Judecatorii Curtii de Apel au dat sentinta in dosarul deschis dupa acuzatiile de angajari trucate la Institutul de Psihiatrie. Fostul director, Lucian Burlea, a fost condamnat alaturi de fosti angajati de-ai sai.

- Magistrații au dublat pedeapsa lui Oscar Pistorius, atletul condamnat pentru ca și-a ucis iubita chiar de Ziua Indragostiților. Noua decizie a judecatorilor a venit dupa ce procurorii au facut recurs la sentința inițiala. Campionul Oscar Pistorius a fost condamnat la 13 ani și cinci luni de inchisoare…

- Primul cuplu mama-fiu din competiția momentului au ajuns aseara in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. S-au inscris in concurs pentru ca jocul imprevizibilului i-a atras, dar și pentru ca au vrut sa traiasca o experiența unica, de care sa se bucure in fiecare moment.

- Antrenorul Ange Postecoglou și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei Australiei. In varsta de 52 de ani, Postecoglou a luat aceasta decizie la numai o luna dupa ce i-a calificat pe "canguri" pentru a patra oara consecutiv la un Campionat Mondial. El a motivat prin faptul ca acum era…

- Cu cateva ore inainte de ziua in care s-a oficializat divorțul dintre Marcel Toader și Maria Constantin, afaceristul a luat o decizie neașteptata cu privire la o parte din bunurile cantareței. El cere primarului comunei Livezi sa returneze niște saci cu lucruri care aparțin Mariei, potrivit click.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca s-ar putea sa anunte decizia in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar de sarbatori, in ziua de 31 decembrie. Prezent marti la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori a discutat raportul Inspectiei Judiciare privind…

- BerbecIncepi anul perfect, ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018, iar lucrurile evolueaza rapid spre o despartire definitiva. O veti lua pe drumuri diferite, iar despartirea va fi una decenta, fara scandaluri si fara razbunari.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat luni ca analizeaza aspectele de neconstituționalitate invocate la ordonanțele privind modificarea Codului fiscal și Pilonul II de pensii, susținand ca anul acesta va lua o decizie. "Este o alta sesizare, aceasta se refera la OUG 82, cealalta…

- "In ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. Dintre acestia, 170.000 sunt pe filiera teoretica, 700.000 pe filiera tehnologica. Atunci, intrebarea simpla este ce facem cu filiera tehnologica. Este bine asa cum e bacalaureatul?…

- Oficial, in București nu se va organiza, in perioada urmatoare, vreun miting de susținere a lui Liviu Dragnea sau a programului de guvernare, este una dintre deciziile luate de conducerea extinsa a PSD in cadrul ședinței de la Baile...

- Carles Puigdemont, daca va fi trimis in Spania, va fi judecat sub acuzatiile de rebeliune si utilizarea abuziva a fondurilor publice pentru organizarea referendumului. Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, scrie realitatea.net.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca intentioneaza sa prezinte o evolutie in timp a rapoartelor MCV, pentru a arata cum si in ce perioada a crescut numarul de recomandari.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca pana la o decizie a instantei, orice persoana care e chemata in fata institutiilor de ancheta este nevinovata, afirmand ca au fost numeroase precedente care au aratat ”in mod clar o incercare de rasturnare a actualei coalitii”. …

- Papa Francisc a luat, joi, decizia de a interzice vanzarea tigarilor in interiorul Vaticanului, masura ce va fi pusa in aplicare din 2018, a anuntat Greg Burke, purtatorul de cuvant al Vaticanului, informeaza BBC News Online, citat de Mediafax.Din vanzarea de tigari, Vaticanul castiga anual…

- Cantareata Mariah Carey a hotarat sa-si faca o operatie de micsorare a stomacului pentru a scapa de kilogramele in plus, dar si de numeroaselor critici din mediul online in legatura cu greutatea sa.

- Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, o hotarâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședința pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, se arata