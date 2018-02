Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam pare sa fi decis, intr-un final, ce se va petrece cu fiul sau, cu Dani. Și, mai mult decat atat, impresionat de talentul micuțului, celebrul manelist a acceptat sa il ajute, așa cum voia și adolescentul, in ceea ce privește cariera muzicala.

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Medicul…

- Polițiștii timișeni au reținut un barbat, de 43 de ani, banuit ca ar fi agresat un minor in incinta unei instituții de invațamant. Incidentul s-a intamplat in data de 29 ianuarie, cand barbatul s-a dus la școala fiului sau din Sanmihaiu Roman, a intrat in clasa și l-a batut pe un coleg al acestuia.…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho si-a prelungit cu un an contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, de care este legat acum pâna în 2020, cu optiunea unui sezon suplimentar, informeaza BBC.

- Decizie neașteptata luata de Simona Halep! Deși nu a fost chemata la tragerea la sorti, unde a fost preferata Maria Sharapova, iar programarea sa nu a fost de fiecare data demna de cea mai buna jucatoare a lumii. Astazi, romanca le-a dat o lecție australienilor. Sapca pe care a ales-o are pe ea inițialele…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Darren Cahill a fost impresionat de victoria obținuta de Simona Halep (1 WTA) in fața Karolinei Pliskova (6 WTA), scor 6-3, 6-2. Nici lui Darren Cahill nu i-a venit sa creada la ce nivel a fost Simona Halep astazi. La finalul celui de-al 7-lea game din primul set, al 4-lea caștigat consecutiv in fața…

- Mijlocașul Kamer Qaka, 22 de ani, trage tare la formația Poli Iasi pentru a caștiga suficient incat sa-și ajute mama și tata. Aceștia sunt pensionari in Norvegia, țara unde s-au mutat in urma cu 20 de ani. Daca il pui pe Stoican sa-ti vorbeasca despre Kamer Qaka vei auzi o multime de detalii apreciative…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Clipe de groaza pentru patru copii raniți intr-un accident in Nepos, județul Bistrița. In drum spre școala, copiii au fost spulberați de o mașina care a derapat pe carosabilul umed. Minorii au fost transportați de urgența la spital. Cea care a provocat accidentul este o șoferița de 25 de ani din comuna…

- Viitorul Constanța a facut anunțul oficial in privința lui Ianis Hagi: ”Suntem de acord!”. Ianis Hagi se intoarce la Viitorul Constanța, campioana Romaniei. Clubul patronat de Gica Hagi a anunțat azi, pe site-ul oficial, ca: „FC Viitorul este de acord cu suma de transfer și cu procentele solicitate…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, asa cum a cerut ministrul de Interne Carmen Dan, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Comitetul International Olimpic a anuntat luni ca va fi ''cât se poate de flexibil'' în privinta sportivilor nord-coreeni dornici sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna organizate în Coreea de Sud, la PyeongChang, inclusiv

- Emisiunea a revenit la postul public incepand de luni, 8 ianuarie. Anunțul a fost facut de jurnalistul Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii, pe pagina sa de Facebook. "Buna dimineața și la mulți ani! Sunteți pregatiți? Ne vedem diseara, la 22,30, la Starea nației. Pe TVR 1. O zi minunata…

- Gica Hagi si fiul sau, Ianis, au revenit in tara din Italia, iar managerul tehnic al FC Viitorul este optimist ca va reusi sa rezolve transferul tanarului mijlocas de la echipa italiana Fiorentina."Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie pe care urmeaza sa o formalizez in limitele competentelor mele legale", a declarat Tudorel Toader, intrebat despre o posibila revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi. Toader a ținut sa precizeze ca nu ministrul Justitiei face revocarea din functie,…

- Adolescentul de 17 ani a fost cu un prieten la un bar din sat, apoi au plecat spre casa. Pe drum au inceput sa fie urmariti de alti doi tineri inarmati cu tevi metalice si cutite. Unul dintre baieti a reusit sa fuga, insa celalalt nu a mai avut nicio sansa. A fost injunghiat grav de unul dintre agresori…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…

- Angel Maria Villar a fost suspendat definitiv din postul de presedinte al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) de catre Tribunalul administrativ al sportului (TAD), relateaza Reuters. Villar, 67 ani, fiul sau Gorka si alti oficiali ai RFEF au fost retinuti in luna iulie sub acuzatiile de conspiratie,…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in fața a sute de copii, intr-o școala, in timpul unei serbari de Craciun. Jurnalistul mexican Gumaro Perez Aguilando, reporter al siteului La Voz del Sur, a fost asasinat intr-o școala din Acayucan, acolo unde participa la o serbare de Craciun impreuna…

- "Decizia nu poate fi decat una in limitele competentelor legale, partajate de data aceasta. Ministrul Justitiei poate sa faca acea evaluare si sa propuna revocarea sau mentinerea in functiei. Competentele sunt partajate intre Ministrul Justitiei si Presledintele Republicii. Va asigur ca eu imi voi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, la Antena 3, intrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "in forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta intr-o conferinta de presa, fara a preciza o data exacta. Toader a subliniat insa ca o eventuala…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny. Dupa ce a avut o relatie de trei ani, povestea de dragoste dintre Florin Salam si Roxana…

- Federația Rusa nu este dispusa sa adopte noi sancțiuni impotriva Coreei de Nord, care ar strangula aceasta țara din punct de vedere economic. Anunțul a fost facut de ministrul adjunct de externe Igor Morgulov, scrie realitatea.net.

- Anamaria Ferentz iși doneaza ziua de naștere, in scop caritabil. Artista iși dorește sa ajute o fetița ce a impresionat-o pana la lacrimi. Artista vrea sa doneze cadourile primite Anamaria Ferentz vrea sa o ajute pe o fetita de 13 ani bolnava grav si vrea ca ziua sa de nastere sa fie donata in acest…

- Adolescentul in varsta de 16 ani a fost pus sub control judiciar, avand obligația de a nu parasi județul și de a se prezenta la poliție și judecatorie ori de cate ori este chemat, scrie Adevarul. Acum, dupa cele 5 zile petrecute in arest, el se poate intoarce la școala. Elevul și-a…

- Impacare istorica la Casa Regala a Romaniei, dupa moartea regelui Mihai. Dupa ce nepotul Majestatii Sale, fostul principe Nicolae, a incercat sa isi vada bunicul pe patul de moarte, dar nu a fost lasat, se pare ca familia sa a revenit la sentimente mai bune.

- Madalin Ionescu și-a aniversat fiul. Filip, baiatul fostului prezentator de televiziune a implinit 14 ani. Madalin Ionescu și Mihaela, prima sa partenera de viața, au divorțat in primavara lui 2011, dupa 14 ani de mariaj. Cei doi copii ai lor, Ștefania și Filip, au ajuns in grija tatalui. E x-moderatorul…

- „Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Birzu Cristian si-a manifestat intentia de a parasi Romania, prin orice mijloc si indiferent de consecinte, pentru a se deplasa in Germania de unde, cu sprijinul unor membri ai comunitatii musulmane, sa intre in legatura cu elemente jihadiste din Siria",…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP. 'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat in anul 2018, informeaza site-ul agentiei Tass. „Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse”, a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a continuat sa mentina suspansul in privinta eventualei sale candidaturi pentru un al patrulea mandat, la alegerile din martie 2018, promitand insa miercuri, in fata unei multimi de partizani ai sai, o decizie in scurt timp, scrie AFP.

- Mama unui baietel copilului a postat duminica pe Twitter scrisoarea care incepe cu "Draga Moșule", iar luni devenise deja unul dintre cele mai populare sau relevante subiecte. "Fac acest lucru pentru școala. Știu ca lista ta cu copii obraznici este goala. Știu ca lista ta cu copii cuminți…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate MAI si-au indeplinit atributiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului...

- Decizia a fost luata de Consiliul Casei Imperiale prezidat vineri dimineața de Abe. Va fi prima abdicare in Japonia in circa 200 de ani. "Sunt profund mișcat ca un pas important a fost facut in direcția succesiunii imperiale", le-a spus Abe reporterilor. Prințul Naruhito, fiul sau cel mare, va urca…

- Uniunea Europeana a prelungit cu cinci ani autorizarea controversatului erbicid glifosat, suspectat ca ar fi cancerigen. Decizia este surprinzatorare, intrucat a fost luata cu limita majoritatii de...

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat un amendament la articolul 61 din legea 303/2004, prin care procurorii pot deveni judecatori doar la judecatorie, iar judecatorii pot deveni procurori doar la parchetele de pe langa judecatorii. Potrivit legii actuale, un procuror poate trece judecator…

- Fostul atlet paralimpic Oscar Pistorius a fost, vineri, condamnat definitiv la 13 ani și 5 luni. In varsta de 31 de ani, Pistorius a fost acuzat de procurori ca și-ar fi ucis iubita, modelul african Reeva Steenkamp, in noaptea dintre 13 spre 14 februarie 2013. Inițial, sportivul sud-african fusese condamnat…

- Primarul liberal al comunei Stanești, Ștefan Liviu Blideanu, a ajuns subiect de știri, in urma cu o luna, atunci cand clama public ca șefii județului au inchis ochii le colapsul financiar in care ajunsese instituția pe care o conduce. Angajatii primariei nu-si mai primisera salariile de…

- Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern, iar la sedinta CCR din 16 noiembrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a prezentat judecatorilor constitutionali argumentele Guvernului in favoarea acestei sesizari, sustinand…

- Consilierul judetean PSD, Doru Muzgoci, paraseste luni scaunul pe care il ocupa in deliberativul judetean. Doru Muzgoci este nevoit sa se retraga intrucat a promovat concursul pentru ocuparea unui post de inspector principal la Serviciu Cadastru din cadrul Primariei Patarlagele, iar cele doua functii…

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al naționalei Romaniei, a vorbit despre succesul reușit de echipa lui Contra in testul de verificare cu Turcia, de la Cluj, caștigat de Romania cu 2-0. "Ma bucur ca am caștigat. Baieții au fost agresivi, au jucat foarte bine și au caștigat meciul. Contra i-a organizat…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unei inregistrari halucinante cu Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat, pe contul personal de socializare, un bodyguard al unui club de noapte, celebrul dealer de droguri al vedetelor ”El Magico” Raj s-a…