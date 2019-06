Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au dat detalii despre nunta pe care urmeaza sa o faca. Cei doi au anunțat cați invitați vor avea și cine va intreține atmosfera la petrecere. Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama, se pregatesc de nunta care va avea loc vara aceasta. Daca cununia civila au sarbatorit-o…

- Multa lume s-a intrebat care este motivul pentru care Florin Salam nu s-a casatorit nici acum cu Roxana Dobre, desi sunt impreuna de ani buni. Manelistul a decis sa spuna lucrurilor pe nume si sa nu mai lase deloc loc de interpretari.

- Vestea ca Brigitte Sfat si Florin Pastrama vor face nunta a uimit pe toata lumea. Cei doi au fost surprinsi in timp ce si-au cumparat verighetele, iar lucrurile par cat se poate de serioase intre ei.

- Lia Olguța Vasilescu a purtat la nunta sa cu Claudiu Manda o creație simpla, dar de efect. O rochie de culoarea fildeșului, lunga, respectand linia corpului, cu maneci lungi, la baza gatului și cu broderie stralucitoare in partea de sus. Loredana Groza a cantat la nunta Olgutei Vasilescu cu…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda deschis petrecerea de nunta cu dansul mirilor.De asemenea, cei doi miri au dansat și pe melodia ”Buna seara, iubito”, interpretata de artista Loredana Groza, care a fost și ea la nunta. Pe timul ...

- 1 of 6 A fost petrecere cu fast sambata seara in Banie. Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu si senatorul PSD Claudiu Manda si-au unit destinele in fata mai marilor partidului. Peste 500 de invitati au participat. Cei doi lideri PSD au oganizat petrecerea de nunta, la puțin peste o luna de…

- Nunta lui Claudiu Manda cu Olguța Vasilescu a strans peste 500 de persoane. Petrecerea are loc intr-un cort privat din comuna Ișalnița, județul Dolj.Cat despre dansul mirilor, cei doi proaspat casatoriți, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu, au ales melodia „You raise me up”. …

- Mirela Baniaș se pregatește de nunta cu Florin Tecar, cel pe care l-a cunoscut la scurt timp dupa terminarea show-ului „Insula iubirii” și de care s-a indragostit nebunește. Bruneta a fost ceruta incasatorie, in Cuba, acolo unde cei doi au fost in vacanța. „Noi ne pregatim de nunta acum. Cununia civila…